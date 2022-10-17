【巴西大選】盧拉批博索納羅「小獨裁者」 辯論變成罵戰

巴西總統大選首輪投票已經結束，現任總統博索納羅與前總統盧拉得票差距不大，兩人將在月底次輪投票中決一勝負。博索納羅與盧拉出席辯論節目，期間盧拉形容博索納羅為一個「小獨裁者」。盧拉亦狠批博索納羅處理新冠肺炎疫情不力，指逾半死者本應可以獲救。

盧拉首輪輕微領先博索納羅 巴西大選次輪分勝負 【下一頁】

現年67歲的博索納羅（Jair Bolsonaro）與現年76歲盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）周日（16日）出席首場電視台辯論，激辯足足2小時。盧拉期間形容博索納羅為「小獨裁者」（a tiny little dictator），以及「假新聞及愚蠢之王」（the king of fake news and stupidity）。

盧拉向博索納羅表示，正是因為對方疏忽，造成當地疫情死亡人數高達68萬，其中超過一半本應可以避免。博索納羅曾指新冠肺炎只是小感冒（a little flu），並指自己從未接種疫苗。盧拉則指，此前從未有政府如博索納羅一般，就疫情大流行愚弄大眾。

盧拉亦批評博索納羅對亞馬遜森林的政策，指他絲毫不尊重亞馬遜，並指若自己當選，將為當地土著建立一個部門。盧拉強調，贏得選舉後就能保護森林，如禁止入侵土著領地及非法開採等。

巴西總統爭連任獲「強援」 尼馬拍片力撐 【下一頁】

而博索納羅則斥責盧拉貪污腐敗及說謊，並指對方記錄可恥。他指摘盧拉並未為巴西做過任何事情，僅懂得為自己及親友謀私。他亦呼籲盧拉停止說謊，指對方現時年紀仍然說謊不是好事（bad for you at your age）。

巴西次輪投票將於本月30日舉行，有民調結果顯示，盧拉支持率仍然領先，但博索納羅表現亦勝於預期。

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責任編輯：李俊儀