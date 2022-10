【巴西大選】盧拉批博索納羅「小獨裁者」 辯論變成罵戰

巴西總統大選首輪投票已經結束,現任總統博索納羅與前總統盧拉得票差距不大,兩人將在月底次輪投票中決一勝負。博索納羅與盧拉出席辯論節目,期間盧拉形容博索納羅為一個「小獨裁者」。盧拉亦狠批博索納羅處理新冠肺炎疫情不力,指逾半死者本應可以獲救。

盧拉首輪輕微領先博索納羅 巴西大選次輪分勝負 【下一頁】

現年67歲的博索納羅(Jair Bolsonaro)與現年76歲盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)周日(16日)出席首場電視台辯論,激辯足足2小時。盧拉期間形容博索納羅為「小獨裁者」(a tiny little dictator),以及「假新聞及愚蠢之王」(the king of fake news and stupidity)。

盧拉向博索納羅表示,正是因為對方疏忽,造成當地疫情死亡人數高達68萬,其中超過一半本應可以避免。博索納羅曾指新冠肺炎只是小感冒(a little flu),並指自己從未接種疫苗。盧拉則指,此前從未有政府如博索納羅一般,就疫情大流行愚弄大眾。

盧拉亦批評博索納羅對亞馬遜森林的政策,指他絲毫不尊重亞馬遜,並指若自己當選,將為當地土著建立一個部門。盧拉強調,贏得選舉後就能保護森林,如禁止入侵土著領地及非法開採等。

巴西總統爭連任獲「強援」 尼馬拍片力撐 【下一頁】

而博索納羅則斥責盧拉貪污腐敗及說謊,並指對方記錄可恥。他指摘盧拉並未為巴西做過任何事情,僅懂得為自己及親友謀私。他亦呼籲盧拉停止說謊,指對方現時年紀仍然說謊不是好事(bad for you at your age)。

巴西次輪投票將於本月30日舉行,有民調結果顯示,盧拉支持率仍然領先,但博索納羅表現亦勝於預期。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀