【ESG】ESG基金吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機

▲ 今年首8個月7隻ESG基金逆市吸資逾兩百億元。

受環球急進加息及收水等利淡消息衝擊，今年股滙債通殺，連帶ESG（環境、社會及管冶基金）也受拖累。不過，根據晨星的最新統計，截至今年8月底止，本港市面7隻ESG零售基金，今年首8個月淨流入金額約28.44億美元（折合逾221億港元）；當中吸金最勁是貝萊德全球基金系列旗下ESG多元資產基金，共吸資24億美元（或約187億港元）。

另外兩隻熱賣產品分別是施羅德環球基金系列旗下環球持續增長基金，以及安聯環球投資旗下全球永續發展基金。

熱捧基金主攻環球市場 助分散風險

晨星發言人指，上述3大逆市受捧產品，主攻環球市場的大型股票，有助分散風險。此外，專家授第4季精選ESG基金貼士。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，ESG基金的確逆市吸金，根據晨星的研究，今年第二季，環球可持續投資基金仍錄得淨流入；同期傳統基金卻呈走資，情況和2020年疫情剛爆發時一樣。

溫傑剖析，可持續投資是環球趨勢，捧場客視ESG基金作長線投資，投資目標和年期較長，即使跌市時也較願持貨。不過，現市況未明朗，美國核心CPI再創新高，加息預期再升溫，有閒資者難免轉攻為守。

至於押注環球的ESG基金，可以在全球尋找有投資價值的企業，盡量減低個別地區的風險，做到「揀股不揀市」。其中，貝萊德ESG多元資產基金更是股債混合類別，既涉足環球企業，況且債券部份存續期只有2年左右，較部份傳統債券產品還要低，連利率風險都降低，在波動市，自然是不錯的選擇。

專家：投資主題堅守「IDEA」

談及強美元的第4季投資策略。溫傑忠告，投資主題堅守「IDEA」，意即Income「環球收息防禦股」、Duration「短存續期（Duration）債」、ESG及Asia「亞洲組合」。

温傑推介4大首選：

（1）看好ESG類的可持續投資，當中收息防禦股（Income）為主的基金攻守兼備，例如富達可持續發展環球股息優勢基金。

（2）貝萊德ESG多元資產基金對估值下調的優質公司，開始慢慢收集，且盡量分散風險。然而，現正處於加息周期，面對多項不明朗因素，股債波幅也較大，散戶不宜「高追」或「瞓身」的入市，分段吸納作長線部署較可取。

（3）債券產品捨長取短，短存續期的債券較適合；純短債基金可留意NB短期高收益債券。

（4）ETF方面，長遠而言，全球能源供應緊張，復添減碳目標，潔淨能源的發展相信是各國的重點之一，不妨冷敲Global X 中國潔淨能源 ETF （02809） ；不過，這ETF集中在內地，股民須留意二十大後、以及疫情防控的發展和風險。

溫傑補充，踏入冬天，歐洲正面對能源短缺、高通脹及弱歐元等問題，若揀歐洲基金，便要加倍審慎，即使融入ESG元素，也難免受不利消息困擾。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪