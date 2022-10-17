英民眾慳錢唔睇串流平台 今年首3季訂購戶減近百萬

英國通貨膨脹高企，當地家庭生活成本壓力大增。不少家庭為節約開支，選擇從娛樂節目開始減少。英國最新調查發現，當地訂購最少一個網上串流平台的家庭數量在今年首3季內大幅減少，用戶數降低近100萬。

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市場調查機構Kantar Worldpanel最新調查指出，英國訂購最少一個串流平台的家庭在第3季再次出現跌幅，減少23.4萬戶。今年首3季合計，相關家庭總數減少93.7萬戶。

機構全球透視總監Dominic Sunnebo表示，英國民眾選擇取消訂購串流平台正是為慳錢。Sunnebo指即使兩大串流平台Disney+及HBO近期推出兩大重磅作品，但最新一季數據反而錄得用戶數目減少。

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現時僅逾1,600萬戶英國家庭訂購最少一個串流平台，當中超過500萬戶同時訂購三大最受歡迎平台—Disney+﹑亞馬遜的Prime Video及Netflix。英國通訊管理局（Ofcom）指出，訂購3大平台每年耗費約300英鎊（約2,650港元）。

調查特別指出，英國家庭第3季取消或更動訂購的串流平台中，有近4分1選擇放棄Netflix，其中45%更是取消所有付費串流平台。同時，Netflix在第3季只佔英國新用戶約2.1%，僅優於獨立電視台及英國廣播公司的平台。

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責任編輯：吳漢培