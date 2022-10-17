  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】細公司工作OT到懷疑人生 獲機會轉去NGO 老闆卻出招留人 打工仔猶豫應否出去博一博

理財智慧 18:08 2022/10/17

分享：

分享：

現代打工仔很注重Work Life Balance，選擇工作除了人工外，還會考慮工作時間、福利、花紅及獎金等，最近便有網民在DCard「港澳工作板」發帖，指自己原本在一家細公司工作，人工卻比全港入息中位數更低，但卻經常要開OT，最近終於有機會跳槽去一間NGO工作，此時發文的事主卻十五十六，不知應如何選擇。

事主對跳糟「十五十六」：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

對於事主應否轉去新公司博一博，絕大部份網民表示贊同，應該趁年青出去闖一闖，尤其原公司老闆已知事主有離心，最終也不會留在公司太長久。網民回應：

當你老細發現你想走，佢做咩留你都好，其實你都係時候鋪定後路。我諗無咩邊個老細會一直繼續信任一個出現咗離心嘅員工

唔信你個老闆，精神健康緊要啲，又唔係高人工到「嘩」一聲

工作環境冇咁大壓力個人真係會開心啲，精神同心理上都會好啲

口頭承諾嘅福利=唔會發生

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

其他網民回應：

如果只係啱啱出嚟做冇耐，建議做耐啲production house先，咩類型嘅片種都學吓點做。做in house預咗會悶啲，做嚟做去都嗰幾味嘢，啱養老用多啲。如果你係根本唔想做production想做admin，咁就不如直接轉行

我係NGO design轉返出私人公司。做NGO預冇咩做，好悶，啲人保守啲（青年服務除外），準時收工，人工唔會點升，冇乜福利。疫情Wfh遲過人開始，早過人結束

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
花紅 職場文化 壓力 跳槽 服務

上一篇文章

【晶片禁令】因華府對中國晶片禁令 蘋果暫停中國長江存儲晶片計劃

下一篇文章

【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【有相睇】天晉驚現時光倒流價　四房戶1630萬沽　重返2017年水平
【有相睇】天晉驚現時光倒流價　四房戶1630萬沽　重返2017年水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款