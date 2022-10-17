【職場熱話】細公司工作OT到懷疑人生 獲機會轉去NGO 老闆卻出招留人 打工仔猶豫應否出去博一博

現代打工仔很注重Work Life Balance，選擇工作除了人工外，還會考慮工作時間、福利、花紅及獎金等，最近便有網民在DCard「港澳工作板」發帖，指自己原本在一家細公司工作，人工卻比全港入息中位數更低，但卻經常要開OT，最近終於有機會跳槽去一間NGO工作，此時發文的事主卻十五十六，不知應如何選擇。

事主對跳糟「十五十六」：

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對於事主應否轉去新公司博一博，絕大部份網民表示贊同，應該趁年青出去闖一闖，尤其原公司老闆已知事主有離心，最終也不會留在公司太長久。網民回應：

當你老細發現你想走，佢做咩留你都好，其實你都係時候鋪定後路。我諗無咩邊個老細會一直繼續信任一個出現咗離心嘅員工

唔信你個老闆，精神健康緊要啲，又唔係高人工到「嘩」一聲

工作環境冇咁大壓力個人真係會開心啲，精神同心理上都會好啲

口頭承諾嘅福利=唔會發生

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

其他網民回應：

如果只係啱啱出嚟做冇耐，建議做耐啲production house先，咩類型嘅片種都學吓點做。做in house預咗會悶啲，做嚟做去都嗰幾味嘢，啱養老用多啲。如果你係根本唔想做production想做admin，咁就不如直接轉行

我係NGO design轉返出私人公司。做NGO預冇咩做，好悶，啲人保守啲（青年服務除外），準時收工，人工唔會點升，冇乜福利。疫情Wfh遲過人開始，早過人結束

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責任編輯：李兆明