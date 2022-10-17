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【國泰 293】國泰航空9月載客量倍升 未來兩個月將額外提供逾50萬個機位

股樓投資 16:14 2022/10/17

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本港自9月底放寬入境檢疫措施至「0+3」後，國泰航空（00293）載客量大增。國泰表示，9月載客量為26.6萬人次，按年增加101.7%，但較疫情前2019年9月水平下跌89%；9月客運載率增加26.7個百分點至72.5%，運力增加27.8%，但較2019年9月下跌83.8%。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 【見下頁

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國泰股價隨大市表現反覆，今早（17日）曾跌2.2%，低見7.49元，接近收市回升，收市報7.66元，無升跌。

集團表示，上月客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的出行需求推動，而來港的客運需求亦有改善，上月平均每天載客人次進一步增加至逾8,800人。集團指，將繼續專注盡量增加客運班次，而10月已加開超過400班航班往來亞洲及長途航點，亦於月內恢復5個客運航點，至共51個航點。

國泰指，未來將盡量增加客運班次，除之前已安排開放預訂的航班外，將於11月及12月分別額外加開接近700班航班及1,200班航班，期內合共為乘客額外提供超過50萬個機位。此外，集團強調，有信心年底將客運航點，由年初1月時的29個增加1倍的目標可以達成。

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記者：郭秀慧

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港股 疫情 國泰航空（00293） 航空 國泰航空

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