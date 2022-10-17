【有相睇】沙田第一城三房620萬沽　4年帳蝕179萬　近年最大蝕讓

藍籌上車屋苑再錄大額蝕讓成交。中原地產黎宗文說，沙田第一城22座低層C室，實用面積484平方呎，三房間隔，日前減價至620萬元易手，實用呎價約12,810元，而原業主持貨4年，現帳面蝕179萬元。

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黎宗文透露，業主原叫價720萬元放盤，終減價100萬元，以620萬元易手。從相片可見，單位有企理裝修。

資料顯示，原業主於2018年以799萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕179萬元，物業期內貶值約22.4%。

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