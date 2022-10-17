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【中共二十大】ING彭藹嬈：防疫政策料「二十大」後保持不變　將高科技放在所有經濟政策的首位

宏觀解讀 16:05 2022/10/17

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【中共二十大】ING彭藹嬈：防疫政策料「二十大」後保持不變　將高科技放在所有經濟政策的首位

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，「二十大」報告强調高質量發展是經濟增長的基礎，其中明確指出科技進步和專業人才對國家未來發展至關重要，雖然這不代表針對科技企業的限制性政策會即時取消，但至少解決對人才迫切的需求和加快實現高科技自立自強，故此該行認為這與美國的芯片法案相呼應，並預期半導體科技的科研開支將會上升，而相關政策如無意外會在會議結束後公佈。

瑞銀汪濤：明年次季政策支持料加碼【下一頁】

彭藹嬈指，工作報告令人重新審視政府為實現高科技目標的財政政策的力度，除了為研究高科技的企業提供稅務優惠，有國家背景的企業或成主導，意味政府將在科技行業投放大量財政資源，同樣情況也可見於實現高質量教育的目標。

防控政策為地方政府帶來財政壓力

「二十大」工作報告對疫情防疫政策的基調沒有改變，生命安全被放在首位，且沒有「平衡經濟成本和效益」等字眼出現，因此預計現時核酸檢測頻率和隔離時間等防疫措施會在「二十大」會議結束後保持不變，這將繼續為地方政府帶來財政壓力，「當確診病例數字上升，局部地區會被封控」。

彭藹嬈稱，由於今年和明年的土地收入較低，財政赤字將進一步上升，工作報告已暗示政府將發行更多債券支持經濟增長，而不斷增加的財政支出和投資意味財政壓力正在增加。 

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

相關文章：【中國經濟】IMF料中國2023年下半年才走出「清零」　籲更多刺激政策

相關文章：【中國經濟】人行行長易綱：推動「保交樓」專項借款加快落地使用　將加大貨幣政策實施力度

編輯：陳韻妍

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