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【港元定存】滙豐罕有頻頻加息 1年港元定存息3.4厘

16:03 2022/10/17

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滙豐自10月以來巳連續3周加港元定存息。

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10月進入下半場，今天（10月17日）暫有7間行加港元定期存款息，最大看點是滙豐（HSBC）連續第5周出擊，剛全面加息0.3厘；大眾銀行加1年期息率至4厘，創興提高半年期年息0.4厘至3.8厘，花旗、信銀國際、南商及招商永隆也加短中長息。專家指，港股再創逾10年新低，游資湧入定期存款避難，遂令業界猛加息搶防守資金。

比併發鈔行，渣打香港 （02888） 1年期港元定存現有兩個選擇，既提供1萬元新錢享3.3厘，又新推4厘超高息，以門檻200萬元計，期內穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件。渣打的4厘息跑贏滙豐，滙豐剛提高1年港元定存息率0.3厘至3.4厘，中銀報2.8厘。

交銀定存可贏888元現金　共88名、慶成立88周年【下一頁

半年期年息方面，渣打同樣有兩個選擇，分別為3.8厘及3厘，滙豐新近調升0.3厘至3.1厘，抛離中銀的2.8厘。

至於3個月期年息，滙豐調高0.3厘至2.5厘而冠絕發鈔行，中銀為2.3厘，渣打此短存僅1.4厘，而且只供中小企客戶。

滙豐自5月24日以來，5個月內已第12度加息；更於過去一個半月內連續5周出擊，單以10月至今已第3度上調存息。

此外，上周市傳滙豐為特選大戶提供1年定存息4.47厘，半年年息4.15厘，以及3個月年息3.54厘，門檻為50萬元，但只按個別情況而定。滙豐發言人日前回應本報查詢時表示，該行會不定時向個別特選客戶、按不同情況而提供優惠。

順帶一提，滙豐今天也提高美元定期存款息0.3厘，3個月的新息率2.8厘，半年年息為3.3厘，以及1年息率報3.4厘。

那邊廂，TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank）另闢戰線，今天推客戶開立9個月GoSave 2.0定期存款，即可免費獲取陳奕迅演唱會門票， 最多兩張。分別為存入12.8萬元可獲680元門票兩張；存入16.8萬元可獲980元門票兩張。

計及中小行，綜觀高息榜，3個月期年息以東亞提供年息享8.8厘，在存款爭霸戰中獨霸榜首，其起存額為1000元，但最多只限1萬元，合資格新客期內賺盡亦僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，10月底截止。

港元定存全城最高8.8厘 揭賺息不夠6厘多之謎【下一頁

半年期年息方面，建行亞洲以3.9厘罕有晉級冠軍。1年期以大眾財務的4.1厘爆冷摘冠，以入場費50萬元計，期內穩袋20500元利息；同樣，在「財仔」存10萬元1年也有4.05厘，期內收息4050元。

另方面，審視較冷門的存期，工銀亞洲388天有4.1厘年息而稱冠，1個月年息以滙豐的5厘奪冠。論及7天短存，集友及恒生 （00011） 齊享6厘年息膺高息王。

專家料，本周初市場觀望氣氛較濃，靜待內地二十大的撑經濟措施，明天（18日）內地又公布第3季GDP，以及周三（19日）施政報告等重頭戲。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，預期內地第三季GDP或按年增長3.3%，第四季預測升4.6%；至於今年全年料升3.3%，明年升6.1%。人民幣料邁向7.3。

而高盛及花旗皆料聯儲局於11月4日加息0.75厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙立銀行 虛擬銀行 招商永隆 南洋商業銀行 大眾銀行 創興銀行（01111） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 港元定期存款

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