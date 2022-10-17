【消委會調查】9成牙膏檢出微量重金屬　未超標惟長期攝入或對健康有風險

市面出售的牙膏，除了基本潔淨功能外，不少還標榜其他功效，包括抗敏感、美白、防牙石等。消委會測試了市面30款普通和兒童牙膏樣本，其中27款檢出微量重金屬（砷及／或鉛），雖然含量沒有超出相關標準，但須注意長期攝入該等物質對健康帶來的風險。

消委會是次測試根據內地標準，檢視牙膏的重金屬砷和鉛的含量，27款樣本檢出重金屬，其中7款樣本檢出砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克，低於內地規範上限每公斤2毫克。另有26款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，亦低於內地標準每公斤10毫克的上限。

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消委會測試了市面30款普通和兒童牙膏樣本，發現13款兒童牙膏樣本中，當中3款包括「Elmex」、「Dr Brown's」和 「Tom's」量得的酸鹼值分別為5、3.8和4.8，未能符合標準要求的酸鹼值偏低，要求牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5，有機會損害琺瑯質。

此外，測試結果顯示，有2款兒童含氟牙膏樣本氟含量太低，包括「Baby Coccole」和「Elmex」，未能符合內地的要求，或未能加強鞏固牙齒。

另外有16款樣本檢出過敏香料成分，其中6款樣本測出丁香油酚，當中最高的是兒童牙膏「Colgate高露潔」，檢出0.013%丁香油酚，超出歐盟標示該過敏香料的上限，而且產品包裝亦未有標示含該成份。另外亦有12款牙膏檢出檸檬烯成份，當中有2款屬兒童牙膏，分別是「Oral B」及「Bilka」，亦有3款普通牙膏「Lavera」、「JASON」及「Yuan阿原」，而全部含量都超出歐盟上限。

消委會於今年3月至5月從市場搜集了30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由 $10至 $100不等，當中16款有在包裝上標示適用年齡。是次測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等測試。

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