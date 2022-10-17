戶戶送調查：港人平均每月外賣支出1,334元　邊區港人最鍾意叫外賣？

外送平台戶戶送（Deliveroo）今日公布，最新的香港消費者調查報告，結果顯示港人平均每月的外賣支出由2019年的1,095元，到2022年增加了22%至1,334元。此外，平均每月在外賣服務上花費超過2,000元的受訪者，比例從2019年的12%上升到2022年的23%。

戶戶送是次調查委托 Censuswide 於今年9月進行，透過訪問1,000 名本地消費者，分析食物及生活百貨送遞服務的最新趨勢。

選用外賣服務的首5項考慮因素：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

選用外賣服務平台的首5項考慮因素：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

戶戶送表示，雖然整體香港市民對外賣的需求日益增長，但各地區的消費金額亦各有不同。 過去一年，外賣服務的月均消費金額依次最高為灣仔區（1,844元）、中西區（1,810元）和元朗區（1,678元）。當中，與九龍區（14%）及新界區（15%）的受訪者相比，港島區的消費者（22%）更喜歡外賣服務。

調查亦顯示，外賣服務在中年消費者中愈來愈受歡迎。46至55歲的受訪者當中，有83%人士表示過去一年更常使用外賣服務，亦有76%中年消費者表示，將在明年維持或增加使用外賣服務的頻率，較整體平均水平72%為高 。

此外香港消費者愈來愈常使用送遞服務，71%受訪者表示使用生活百貨送遞服務的次數按年增加，整體平均每月消費金額為1,595元。當中46至55歲的受訪者使用生活百貨送遞服務的金額為最高，平均每月消費金額為1,931元；18至25歲受訪者平均每月消費金額則為1,078元。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機