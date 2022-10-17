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【服務受阻】南韓Kakao數據中心上周火警　多項服務中斷、股價急跌

商業 15:37 2022/10/17

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雖然Kakao系統今日已大部分恢復服務，但已削弱民眾對該企的信心。（官網截圖）

南韓科企Kakao的一座數據中心於本月15日發生火警，導致旗下服務中斷，因而觸發顧客對該企的信心危機；事件令Kakao今日的股價大跌。

【消費調查】超過2成港人月花超過2000元買外賣　灣仔區消費金額冠全港

綜合外電報道，Kakao在上周六因機房火災，導致應用程式服務中斷，包括其通訊、電子支付、租車App。雖然該企的系統今日已大部分恢復服務，但已削弱民眾對Kakao的信心。南韓總統尹錫悅表示，Kakao的服務對於民眾而言，就像一個基本的國家電訊網絡，並將會由反壟斷監管機構審查此事。

Kakao是次服務中斷事故，拖累該企今日股價暴跌，一度下挫逾9%，至2020年5月以來的最低點。Kakao相關公司KakaoPay、KakaoBank的股價在早盤交易亦暴跌8%。

韓國科學技術部正在調查此次中斷是否違法，而通訊監管機構也在審查此事，包括對用戶的賠償問題。Kakao的一位發言人亦向路透社表示，通訊軟件等核心服務已重新恢復服務，一些小型Apps仍在恢復當中。

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責任編輯：葉泳珊

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