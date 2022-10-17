▲ 【抖音TikTok】字節跳動傳裁撤社交App「派對島」團隊 推出不久即被下架

內地互聯網著力縮減非主營業務，有內媒指，抖音、TokTok母企字節跳動為降本增效，已經砍掉社交App「派對島」的項目團隊，項目組成員回歸中台原團隊。

「派對島」原於今年7月中旬推出，定位為社交產品，須使用邀請碼方可使用，報道引述消息人士指，因安全流程相關問題，「派對島」不久便被下架，因重新上架日期未知，項目因而被裁撤。

字節跳動過去一年上線10款新產品 6款現「失蹤」

據介紹，「派對島」用戶可在App內隨時以自己的虛擬形象化身和朋友一起閒逛、實時聊天互動、共同參與線上活動。

不過，據內媒不完全統計發現，從2021年9月起至今的一年時間裡，字節跳動一共上線10款新產品，例如抖音盒子、汽水音樂、識區、派對島、可頌等。但 10 款新產品中 6 款已經在應用商城「應用寶」中無跡可尋，其中理由或因內測多日無功而返，或因上架表現不佳被進行下架處理。

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編輯：李哲毅