【自動駕駛】科學園首試自動駕駛　提供關鍵接駁服務

▲ 科學園開展自動駕駛車輛試驗計劃。（彭振濠攝）

科學園開展自動駕駛車輛試驗計劃，香港科技園公司宣布與園區企業城系有限公司(Urban Systems)合作，在白石角科學園內的開放道路上試行自動車。

香港科技園公司表示，今次計劃已獲本港運輸署批准，會在園區內模擬智慧城市中，為道路使用者往提供「首程」及「尾程」的關鍵車輛接駁服務，並表示收集模擬實況數據後，可有助智慧出行方案及實現政府的智慧城市藍圖。

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據了解，今次的自動駕駛車輛會提供8個座位，採用車聯網系統(V2X)科技及5G網絡，暫定沿科學園園區東，西大道的路線試行，該計劃將分兩個階段試行，第一階段可供園區公司預訂使用以進行現實場景測試，第二階段計劃將於2023年初推出，屆時將進一步在平日及特別活動日子讓公眾人士親身體驗。

▲ 自動車11月開始供園區人士試坐，明年會向公眾開放。（彭振濠攝）

香港科技園公司STP Platform總監霍露明指今次測試與前數年測試的突破性是今年運輸署準備在自駕車方面立法，但立法前題是要有足數據，而香港交通繁忙，所以今次對未來立法是一個關鍵測試，她透露亦正與其他園區伙伴接觸，希望是次技術最後可落地。而城系有限公司高級人工智能工程師吳健源表示，今次的自動車最高時速可到每小時30公里，速度不高的原因是技術目標是園區及屋村接駁車，做接駁交通，下一階段才在速度上發展。

自動駕駛車輛的特色：

1.採用後輪驅動，最多可乘載8人(包括1名合資格的操作員)。

2.車內配備冷氣及顯示屏，並支援車聯網系統(V2X)和5G網絡，車上設有11個不同種類的感應器,（包括4個光學雷達、4個超聲波感應器、1 個實時動態技術(RTK)感應器）能偵測70米内的行人、物件和車輛。

記者：彭振濠

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