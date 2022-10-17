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【異動股】APOLLO出行午後抽升36%　與上海聯和齊增資發展純電動豪華車業務

股市 14:45 2022/10/17

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【異動股】APOLLO出行午後抽升36%　與上海聯和齊增資發展純電動豪華車業務

前身為「力世紀」的APOLLO出行 （00860） 公布，旗下公司全資附屬公司Lucky Ample與上海聯和及合營公司訂立注資協議，兩者將分別以現金向合營公司注資4,300萬美元（ 約3.35億港元 ）及2,700萬美元（ 約2.1億港元），以用於純電動豪華車業務發展。

APOLLO出行午後抽升37.9%，報0.244元，創近一個月高，成交額暫錄601萬元。

當注資完成後，該合營公司之註冊資本將由1,000萬美元（約7,800萬港元）增加至8,000萬美元（相當於約6.24億港元）；及合營公司將由LuckyAmple及上海聯和分別擁有60%及40%權益。因此，合營公司將成為公司之非全資附屬公司。

公司指，預期注資所得款項將主要用於純電動豪華車車型的設計、建模、工程、驗證及測試以及生產；以及為純電動豪華車進行營銷活動及開設體驗中心；及合營公司之未來營運及業務活動。

成立合營公司之目的包括（ 其中包括 ）進行電動車相關研發活動以及建立 年產能不低於10,000輛電動車之電動車生產線。合營公司已開展其首個純電動豪華車車型的開發，預期該純電動豪華車車型的首個原型製作將於今年底前後完成，以供發佈展覽之用。

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編輯：姚卓然

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