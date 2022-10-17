侯俊偉料推中期財政方案 望市場回復信心

英國新任財相侯俊偉上周接任，隨即有大動作。財政部表示，侯俊偉周一（17日）將就中期財政方案發表聲明，確保在具備可持續性的政府開支前提下，支撐英國經濟發展。詳細中期財政方案如期月底公布，同時披露預算責任辦公室的預測。

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財政部指侯俊偉（Jeremy Hunt）在周末與首相卓慧思（Liz Truss）詳細交流後，支持對方上周五（14日）提出，確保以可持續性的公共支出支持英國經濟發展。侯俊偉將在周一對中期財政方案發表聲明，並在下議院發表聲明。

侯俊偉將如期在10月31日公布中期財政方案詳情，同時公開預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）的預測。財政部稱侯俊偉周日（16日）會見英倫銀行行長及英國債務管理局局長，簡介自己的中期財政方案。

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周日與卓慧思會面後，侯俊偉強調堅稱對方仍控制情況。他同時警告可能進一步削減公共開支，亦未有排除在迷你預算案中作出更多變動。

英倫銀行上周已重申，上周五會如期結束買債。侯俊偉在周末一再強調，會重新確保政府對經濟維持控制，希望市場回復信心。因此，當地周一重新開新後，將會是對現任英國政府的一大測試。

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責任編輯：吳漢培

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