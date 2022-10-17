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侯俊偉大幅轉軚 縮短能源價格資助（第二版）

環球經濟金融 18:45 2022/10/17

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英國新任財相侯俊偉上周接任，隨即有大動作。財政部表示，侯俊偉周一（17日）將就中期財政方案發表聲明，確保在具備可持續性的政府開支前提下，支撐英國經濟發展。侯俊偉縮短能源價格資助，幾乎撤回所有迷你預算中的減稅措施。

（第二版更新侯俊偉公布的內容）

傳過百黨友去信1922委員會 3國會議員公開籲英揆下台 【下一頁】

侯俊偉（Jeremy Hunt）宣布，數周前公布的迷你預算中減稅措施幾乎全數撤回，包括撤銷股息稅率與酒稅加幅及旅客免消費稅優惠等，入息稅率將無限期定格在20%。侯俊偉只保留削減國民保險供款上升，以及印花稅相關減免。侯俊偉稱有關措施將為庫房在2026至27年度節省320億英鎊（約2,834億港元）。

同時，侯俊偉把能源價格資助時間縮短，只維持至明年4月。侯俊偉指卓慧思（Liz Truss）亦同意縮短能源價格資助時長，認為不應把公共開支曝露在無限制的國際油價波動之中。

財政部早前指侯俊偉在周末與首相卓慧思詳細交流後，支持對方上周五（14日）提出，確保以可持續性的公共支出支持英國經濟發展。侯俊偉將如期在10月31日公布中期財政方案詳情，同時公開預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）的預測。財政部稱侯俊偉周日（16日）會見英倫銀行行長及英國債務管理局局長，簡介自己的中期財政方案。

高盛料英國明年出現嚴重衰退 預測經濟萎縮1% 【下一頁】

周日與卓慧思會面後，侯俊偉強調堅稱對方仍控制情況。他同時警告可能進一步削減公共開支，亦未有排除在迷你預算案中作出更多變動。

英倫銀行上周已重申，上周五會如期結束買債。侯俊偉在周末一再強調，會重新確保政府對經濟維持控制，希望市場回復信心。因此，當地周一重新開新後，將會是對現任英國政府的一大測試。

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責任編輯：吳漢培

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