  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】基輔再遭無人機襲擊 烏稱俄軍死亡人數逼近6.5萬（第二版）

環球社會熱點 16:46 2022/10/17

分享：

分享：

烏克蘭包括首都基輔在內多個城市近日不斷受到襲擊，俄羅斯總統普京表明行動是報復早前克里米亞大橋被炸。基輔周一（17日）早上再遭無人機襲擊，烏克蘭官員呼籲民眾留在避難所中，據報當地最少被9架無人機襲擊。總統澤連斯基則表示，俄軍發起入侵至今的死亡人數已逼近6.5萬人，數目遠高於俄羅斯上月公布數據。

（第二版新增死傷人數）

澤連斯基指頓巴斯戰況激烈 俄軍續炸多城  【下一頁】

基輔當地時間周一（17日）早上6時35分至58分（香港時間11時35分至58分）期間，再次傳出多次爆炸聲。市長傑素高（Vitali Klitschko）於當地時間約7時（香港時間約12時）在通訊平台Telegram表示，基輔中心的Shevchenkiv區發生爆炸，防空警報繼續維持，敦促民眾留在避難所。

傑素高其後聲稱，俄軍的無人機自殺式襲擊導致最少1人死亡，3人受傷送院。傑素高指仍然有人被埋在其中一處襲擊現場的瓦礫，搜救人員正努力營救。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

英國《衛報》引述當地記者報道，當地時間約早上8時15分（香港時間約下午1時）再聽到爆炸聲，並指最少有9架無人機曾發動自殺式襲擊。傑素高表示，受無人機襲擊影響，多座建築遭到破壞，亦在社交平台Twitter上載無人機殘骸圖片。

烏克蘭總統辦公室負責人Andriy Yermak則指，敵軍使用無人機作自殺式襲擊，惟未有透露是次敵軍使用的無人機是否和上周一樣同為伊朗製。據悉，Shevchenkiv區一周前亦曾被轟炸，上周襲擊中最少造成19人死亡，逾百人受傷。

馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損 【下一頁】

另外，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（16日）夜晚發表講話透露，俄羅斯自2月24日入侵以來，俄軍死亡人數目前已逼近6.5萬人。數目較俄羅斯上月21日時公布，錄得5,937人高。

目前各界並未確切了解俄軍死亡人數，美國副國防部長卡爾（Colin Kahl） 曾在7月時表示，估計多達8萬名俄軍死亡及受傷。《紐約時報》亦引述兩名美國官員指，參戰俄軍中4分1已喪生。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指頓巴斯戰況激烈 俄軍續炸多城
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指頓巴斯戰況激烈 俄軍續炸多城
【烏克蘭戰爭】馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損
2022/10/16
【烏克蘭戰爭】馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損
【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊釀多死 國防部斥恐襲
2022/10/16
【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊釀多死 國防部斥恐襲
【烏克蘭戰爭】普京稱無計劃發動新攻勢 兩周內完成局部動員
2022/10/15
【烏克蘭戰爭】普京稱無計劃發動新攻勢 兩周內完成局部動員
【烏克蘭戰爭】烏稱上月收復數百定居點 哈爾科夫最多
2022/10/14
【烏克蘭戰爭】烏稱上月收復數百定居點 哈爾科夫最多

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指頓巴斯戰況激烈 俄軍續炸多城
今日 10:36
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指頓巴斯戰況激烈 俄軍續炸多城
【烏克蘭戰爭】馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損
19:16 2022/10/16
【烏克蘭戰爭】馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損
【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊釀多死 國防部斥恐襲
15:08 2022/10/16
【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊釀多死 國防部斥恐襲
軍事 地緣政治 基輔 無人機 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 伊朗 澤連斯基

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間17:00）

下一篇文章

英民眾慳錢唔睇串流平台 今年首3季訂購戶減近百萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

希臘邊境發現近百全裸難民 疑為土耳其迫一絲不掛（第二版）
希臘邊境發現近百全裸難民 疑為土耳其迫一絲不掛（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間17:00）
拜登公開批卓慧思減稅是錯誤 罕見評論盟友本地政策
拜登公開批卓慧思減稅是錯誤 罕見評論盟友本地政策
拜登突向美國少女發戀愛建議 「30歲前唔使認真」（有片）
拜登突向美國少女發戀愛建議 「30歲前唔使認真」（有片）
【烏克蘭戰爭】基輔再傳多次爆炸聲 核電廠失外部電力供應（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】基輔再傳多次爆炸聲 核電廠失外部電力供應（不斷更新）
英媒用生菜寸卓慧思「擺唔耐」 網上直播變腐倒數落台
英媒用生菜寸卓慧思「擺唔耐」 網上直播變腐倒數落台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款