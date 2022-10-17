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【烏克蘭戰爭】基輔再遭無人機襲擊 烏稱俄軍死亡人數逼近6.5萬（第三版）

環球社會熱點 18:24 2022/10/17

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烏克蘭包括首都基輔在內多個城市近日不斷受到襲擊，俄羅斯總統普京表明行動是報復早前克里米亞大橋被炸。基輔周一（17日）早上再遭無人機襲擊，烏克蘭官員呼籲民眾留在避難所中，據報當地最少被9架無人機襲擊。總統澤連斯基則表示，俄軍發起入侵至今的死亡人數已逼近6.5萬人，數目遠高於俄羅斯上月公布數據。

（第三版更新死亡人數）

澤連斯基指頓巴斯戰況激烈 俄軍續炸多城  【下一頁】

基輔當地時間周一（17日）早上6時35分至58分（香港時間11時35分至58分）期間，再次傳出多次爆炸聲。市長傑素高（Vitali Klitschko）於當地時間約7時（香港時間約12時）在通訊平台Telegram表示，基輔中心的Shevchenkiv區發生爆炸，防空警報繼續維持，敦促民眾留在避難所。

傑素高其後聲稱，俄軍的無人機自殺式襲擊導致最少1人死亡，3人受傷送院。傑素高指仍然有人被埋在其中一處襲擊現場的瓦礫，搜救人員正努力營救。總統辦公室副主任Kyrylo Tymoshenko表示，襲擊死亡人數增至3人。

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英國《衛報》引述當地記者報道，當地時間約早上8時15分（香港時間約下午1時）再聽到爆炸聲，並指最少有9架無人機曾發動自殺式襲擊。傑素高表示，受無人機襲擊影響，多座建築遭到破壞，亦在社交平台Twitter上載無人機殘骸圖片。

烏克蘭總統辦公室負責人Andriy Yermak則指，敵軍使用無人機作自殺式襲擊，惟未有透露是次敵軍使用的無人機是否和上周一樣同為伊朗製。據悉，Shevchenkiv區一周前亦曾被轟炸，上周襲擊中最少造成19人死亡，逾百人受傷。

馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損 【下一頁】

另外，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（16日）夜晚發表講話透露，俄羅斯自2月24日入侵以來，俄軍死亡人數目前已逼近6.5萬人。數目較俄羅斯上月21日時公布，錄得5,937人高。

目前各界並未確切了解俄軍死亡人數，美國副國防部長卡爾（Colin Kahl） 曾在7月時表示，估計多達8萬名俄軍死亡及受傷。《紐約時報》亦引述兩名美國官員指，參戰俄軍中4分1已喪生。

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責任編輯：李俊儀

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