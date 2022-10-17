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【英鎊危機】英鎊急升近1%　英國新財長侯俊偉今晚將提前公布部分中期財政計劃

股市 14:04 2022/10/17

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【英鎊危機】英鎊急升近1%　英國新財長侯俊偉今晚將提前公布部分中期財政計劃

英國新任財政部長侯俊偉（ Jeremy Hunt）宣布將在周一（17日）會議較後時間公布部分中期財政計劃。而英鎊現上漲近1%至1.1287。值得留意的是，今天的公告將提前兩周發布。

侯俊偉將於當地時間上午11時（香港時間下午6時）就財政計劃發表聲明，將於當地時間下午3時30分（香港時間晚上10時半）就財政計劃向議會發表講話。

至於完整的中期財政計劃，仍定於10月31日公布，並附有獨立的預算辦公室的預測，此乃9月23日最初財政計劃所缺少的。

上周五，關浩霆（Kwasi Kwarteng）被英國首相卓慧思（Liz Truss）解除職務職務，成為英國歷來「第二短命」財相。英國首相府確認，前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）將出任財政大臣。卓慧思又指，目前首要任務是確保英國經濟穩定，迷你預算案的計劃是為了實現經濟增長，而且她續任首相是為了確保國家利益。

二十大及施政報告對後市影響 樓市減辣有冇望？ 即睇【開市追揸沽】

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編輯：姚卓然

外滙 地緣政治 經濟衰退 英國 英鎊 財政政策 卓慧思 侯俊偉 經濟

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