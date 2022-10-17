【英鎊危機】英鎊急升近1%　英國新財長侯俊偉今日將提前公布部分中期財政計劃

▲ 【英鎊危機】英鎊急升1% 英國新財長侯俊偉今日將提前公布部分中期財政計劃

英國新任財政部長侯俊偉（ Jeremy Hunt）宣布將在周一（17日）會議較後時間公布部分中期財政計劃。而英鎊現上漲近1%至1.1287。 值得留意的是，今天的公告將提前兩周發布。

至於完整的中期財政計劃，仍定於10月31日公布，並附有獨立的預算辦公室的預測，此乃9月23日最初 財政計劃所缺少的。

上周五，關浩霆（Kwasi Kwarteng）被英國首相卓慧思（Liz Truss）解除職務職務，成為英國歷來「第二短命」財相。英國首相府確認，前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）將出任財政大臣。卓慧思又指，目前首要任務是確保英國經濟穩定，迷你預算案的計劃是為了實現經濟增長，而且她續任首相是為了確保國家利益。

二十大及施政報告對後市影響 樓市減辣有冇望？ 即睇【開市追揸沽】

相關文章：

【英鎊危機】卓慧思：將繼續提高企業稅「讓市場相信政府的財政紀律」 侯俊偉接替關浩霆任英國財相（不斷更新）

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝 料未來有更多黑天鵝

【英鎊危機】英國養老基金為應付追加保證金的要求 近日不斷拋售股票

編輯：姚卓然