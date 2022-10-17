蓋茨基金會承諾捐近百億 根除全球小兒麻痺

美國科技企業微軟的創辦人比爾蓋茨去年與妻子梅琳達離婚，但兩人承諾繼續經營聯名慈善基金會。蓋茨基金會近日宣布，承諾捐出12億美元，協助全球根除小兒麻痺病毒的威脅。

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基金會行政總裁Mark Suzman周日（16日）宣布，將會捐出12億美元（約94.2億港元），幫助現時仍受威脅的巴基斯坦及阿富汗消除大規模的小兒麻痺病毒。並避免未來出現新變種再次威脅兩個國家。

Suzman指出，為全球根除小兒麻痺病毒威脅的最後步驟是目前為止最困難的一步，但基金會決心創造一個不會再有小兒麻痺病毒威脅的未來，並相信離達成目標不遠。基金會指即使對抗小兒麻痺病毒已取得重大成果，但病毒仍然威脅人類健康。

梅琳達（Melinda French Gates）則表示，全球小兒麻痺疫苗接種計劃在加強醫療系統上發揮關鍵作用，同時亦有效降低小兒麻痺病毒擴散。

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資金將捐贈予全球小兒麻痺病毒消除倡議（Global Polio Eradication Initiative，簡稱GPEI），並與世界衛生組織等國際團體一同合作完成目標。基金會指GPEI正尋求48億美元（約376.8億港元）資金，啟動2022至2026年的小兒麻痺病毒相關計劃，並在周二（18日）召開的會議中尋求更多善款協助。

小兒麻痺為高傳染性病毒，主要感染渠道為排泄物傳染，曾是每年導致數以千計兒童死亡的疾病。小兒麻痺並無已知的根治手法，但可以透過接種3劑疫苗，達致接近百分百的免疫力。

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責任編輯：吳漢培