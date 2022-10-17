【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、收跌4.3%

▲ 【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地爭議 早段曾插逾一成、午後跌幅收窄4.6%

近日內地服裝品牌李寧 （02331） 在李寧服裝周展示的2022冬季款棉服的配色和外形被網民指像日本軍服，事件網上持續發酵，李寧早市曾插12.8%，低見50.15元，其後跌幅收窄，收跌4.3%，報55.55元。同系非凡中國 （08032） 早市曾跌12.7%，收市跌幅收窄至5.5%，報1.04元。

內地網民指，李寧2022冬季款棉服被指帽子像是日本士兵戴帽子，並配上軍綠色的大衣，令人聯想日本軍服，同時內地多篇網上文章再度翻出李寧董事長錢煒背景，稱他是一個日籍華人，日本的名字叫高坂武史。大量網民到李寧官方微博留言，但李寧公司至今仍沒有回應。​

體博會延期至2023年5月

此外，有內媒指，原計劃今年9月舉辦的第40屆中國國際體育用品博覽會將延期至2023年5月26日至29日舉辦，舉辦地點仍為廈門國際會展中心。

據報體博會誕生於1993年，由中國體育用品業聯合會、中體聯（北京）體育產業發展有限公司主辦，為亞太區域規模最大、最權威的體育用品博覽會，是全球體育品牌進入中國市場的捷徑，也是中國體育品牌向世界展示實力的窗口。

圖看李寧2022冬季款棉服

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