  • 29°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、午後跌幅收窄至4.6%

股市 13:12 2022/10/17

分享：

分享：

【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地爭議　早段曾插逾一成、午後跌幅收窄4.6%

近日內地服裝品牌李寧 （02331） 在李寧服裝周展示的2022冬季款棉服的配色和外形被網民指像日本軍服，事件網上持續發酵，李寧早市曾插12.8%，其後跌幅收窄，現跌4.6%，報55.4元。同系非凡中國 （08032） 早市曾跌12.7%，午後跌幅收窄至8.2%。

內地網民指，李寧2022冬季款棉服被指帽子像是日本士兵戴帽子，並配上軍綠色的大衣，令人聯想日本軍服，同時內地多篇網上文章再度翻出李寧董事長錢煒背景，稱他是一個日籍華人，日本的名字叫高坂武史。大量網民到李寧官方微博留言，但李寧公司至今仍沒有回應。​

體博會延期至2023年5月

此外，有內媒指，原計劃今年9月舉辦的第40屆中國國際體育用品博覽會將延期至2023年5月26日至29日舉辦，舉辦地點仍為廈門國際會展中心。

據報體博會誕生於1993年，由中國體育用品業聯合會、中體聯（北京）體育產業發展有限公司主辦，為亞太區域規模最大、最權威的體育用品博覽會，是全球體育品牌進入中國市場的捷徑，也是中國體育品牌向世界展示實力的窗口。

圖看李寧2022冬季款棉服

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【李寧2331】李寧於廣東道開設本港首家旗艦店、月租200萬元　李寧股價微升

【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6%　不派中期息、現升3%（第二版）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

港股 非凡中國（08032） 李寧（02331）

上一篇文章

【英鎊危機】英鎊急升近1%　英國新財長侯俊偉今日將提前公布部分中期財政計劃

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升115點、納指期貨升0.4%　Tesla等重磅股本周放榜（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【颱風消息】天文台：日內維持三號強風信號　今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號機會不大
【颱風消息】天文台：日內維持三號強風信號　今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號機會不大
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【港股市況】滙豐、港交所向好　內銀逆市升　恒指午後跌幅略收窄至100點內（不斷更新）
【港股市況】滙豐、港交所向好　內銀逆市升　恒指午後跌幅略收窄至100點內（不斷更新）
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款