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【美股期貨】美滙指數跌穿113　道指期貨升305點，納指期貨升1.4%　Tesla等重磅股本周放榜（不斷更新）

股市 18:58 2022/10/17

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美股動態不斷更新

英國新任財相侯俊偉公布撤銷大部分減稅措施，刺激英鎊回穩，英債息急跌，美國10年債息亦跌穿4厘，美滙指數跌穿113水平，美股期貨周一於亞洲時段向好，道指期貨升305點，納指期貨升1.4%。美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周焦點預期將由經濟數據轉移至美股季績期身上，其中包括特斯拉（美：TSLA）等多隻重磅股將公布季度業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股步入季績高峰期　美銀高盛Tesla齊放榜（附數據表）

即市走勢︰

【18：55】美滙指數失守113水平，美股期貨向好，道指期貨升305點，納指期貨升1.4%。

【18：50】【英鎊危機】侯俊偉將撤銷大部分減稅措施　能源價格補貼或只持續至明年4月　英國10年債息跌穿4厘

【11：47】道指期貨升115點，報29823點；標指期貨升14點，報3611點；納指期貨升38點或0.4%，報10782點。

【11：47】【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

【11：02】【投行重組】高盛據報將投資銀行及交易業務合併成一個新部門　預期數天內公布

【07：55】【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性　但現時預測仍言之尚早

【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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