【美股收市】道指漲337點　納指升0.9% Salesforce、美國運通漲逾3%（不斷更新）

美股踏入業績期，隨著多隻大型金融股交出理想季績，市場對企業業績預期變得樂觀，道指最多升652點、納指曾升近3%。道指踏入中段升勢縮窄，本港時間今晨4時，道指升337點或1.1%，報30523點，成分股Salesforce.com漲逾4%領跑，美國運通亦升約3%；納指升96點或0.9%，報10772點；標指升42點或逾1%，報3719點。

美國10年期債息報3.994厘，美滙指數微升，報112.07。英鎊跌0.3%，報1.1322，兌港元失穿8.9算。

紐約期油收跌逾3%，據媒體引述知情人士透露，拜登政府近日將宣布從國家緊急儲備中再釋放1,000萬至1,500萬桶石油，以平衡市場，防止汽油價格進一步攀升。

高盛（美︰GS）第三季業績超預期，股價收高逾2%，NETFLIX（美︰NTFX）收市後公布季績，第三季度收入79.3億美元，高於分析師預期78.5億美元。公司不提供四季度付費用戶數據預期。NETFLIX美股盤後漲幅擴大至逾11%。

聯合航空（美︰UAL）亦於收市後公布業績，第三季度調整後EPS為2.81美元，分析師預期2.29美元。公司股價在美股收市後漲1.74%。

亞馬遜(美︰AMZN)表示，將投資超10億歐元以實現亞馬遜歐洲運輸網絡的電氣化，預計到2025年在歐洲的運輸車隊，將增加到10,000輛以上，將在歐洲設施中投資建設數千個汽車充電站，亞馬遜股價升約2%。

蘋果(美︰AAPL)股價尾段曾升轉跌，全日收市升約0.8%，據The Information報道，蘋果在iPhone 14 Plus上市不到兩周便削減該機型的產量。

英特爾擬分拆自動駕駛業務Mobileye上市，估值大縮水，上市市值160億美元(約1,248億港元)，不及市場原先預期500億美元的三分之一，英特爾股價受壓，跌逾2%。

國際評級機構惠譽表示，受經濟衰退和天然氣影響，全球信貸風險上升，由於加息的威脅、歐洲天然氣危機沒有減弱的迹象，全球信貸風險在過去一個季度上升，2023年美國和歐洲的整體風險環境仍偏向下行。

惠譽續指，美國垃圾債券的平均違約率在2023年將上升至2.5%至3.5%，因過高的基準利率會令美國經濟陷入衰退。而近半數的違約債券將集中在零售、電訊及媒體等產業中。預計2023年全年將發生約30次債務違約，2021和2022年迄今分別為11和13次。其後，隨著銀根繼續收緊，2024年違約率將續升至3%至4%。

國際貨幣基金組織(IMF)周二對英國新財相決定取消大部分擬議的舉債融資財政方案表示讚賞，認為這表明他們致力於財政紀律。

IMF發言人在發給路透社的一份電子郵件聲明中說：英國當局最近宣布的政策表明他們致力於財政紀律，並有助於更好地調整財政和貨幣政策以對抗通脹。我們期待著中期財政計劃。

美國9月工業生產按月升0.4%，增速高於預期，亦好過8月向上修訂後的跌0.1%。

9月製造業產出按月亦升0.4%，同樣超出預期，由於耐用品及非耐用品產出均有增長。至於8月增速由0.1%，向上修訂至0.4%。

9月產能利用率升至80.3%，高於8月向上修訂後的80.1%。

美國10月NAHB房產市場指數為38，遠低於預期的43，該指數已連跌10個月，僅較疫情高峰期，2020年4月及5月為高。

烏克蘭地緣危機升溫，烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯再次發動空襲，呼籲國際盟友助其加強防空系統。

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即市走勢︰

【04：03】熱門中概股漲跌不一，拼多多漲逾5%，富途控股漲逾2%，每日優鮮、唯品會、嗶哩嗶哩漲逾1%，京東、百度小幅上升。知乎跌逾4%，Boss直聘跌逾3%、愛奇藝跌逾2%，微博跌逾1%，網易、阿里巴巴、騰訊音樂和理想汽車小幅下跌。

【03：33】加拿大總理杜魯多在渥太華氣候會議上宣稱：加拿大碳稅將持續提升，直至2030年。

【03：30】美國10年期債息跌1.41個基點，報3.9963厘，盤中交投於4.0645厘至3.9590厘區間。

兩年期美債息跌1.25個基點，報4.4286厘。

【02：51】據英國金融時報：德國國家網絡安全機構負責人阿恩·肖恩波姆被解僱，原因是有報道稱他與俄羅斯情報機構有聯繫。

【02：48】蘋果股價從上漲約2%轉變為下跌約0.8%，據The Information報道，蘋果在iPhone 14 Plus上市不到兩周便削減該機型的產量。

【02：37】紐約11月原油期貨收跌2.64美元，跌幅3.08%，報82.82美元。NYMEX 11月天然氣期貨收跌4.23%，報5.7450美元/百萬英熱單位。布蘭特12月原油期貨收跌1.59美元，跌幅1.73%，報90.03美元。

【02：03】紐約12月黃金期貨收跌0.50%，報1655.80美元。

【01：50】據市場消息，亞馬遜(美：AMZN)將投資超10億歐元，以實現亞馬遜歐洲運輸網絡的電氣化，預計到2025年在歐洲的運輸車隊，將增加到10,000輛以上，並將在歐洲設施中投資建設數千個汽車充電站

【01：47】推特（美︰TWTR）股價升2%，知情人士稱推特因與馬斯克的交易期限臨近，而凍結了員工的股權獎勵帳戶。

【01：46】市場消息：英國首相卓慧思在與議員的會議上做出明確承諾，到2030年將國防支出增加到GDP的3%

【01：30】美國白宮幕僚長Klain：拜登在星期三將就汽油價格發表講話

【01：22】英國央行確認將於11月1日進行首次國債出售操作

英國央行表示，鑑於英國政府的財政公告定於10月31日發布，首次國債出售操作將於11月1日進行。英國央行目前預計在2022年第4季度進行資產購買機制（APF）下的國債出售操作，規模和頻次與之前宣布的類似，由於之前的出售計劃推遲而導致的任何不足，將納入後續季度的出售。英國央行將繼續密切監測市場情況，並在適當的情況下將其納入國債出售操作的設計。

【00：48】加拿大皇家銀行資本市場外滙策略主管Adam Cole撰文稱，日圓滙率異常低，接近1美元兌150的心理關口，干預的機率正在攀升。

【00：16】英國10年期債息跌2.7個基點，報3.95厘。

【00：07】市場消息：甲骨文和英偉達構建合作夥伴關係，以加速企業對於人工智能（AI）的應用。

【00：04】摩根士丹利（MS）發行兩批歐元債券，融資27.5億歐元（27億美元）；上周該行在美國市場發債融資65億美元。

【23：45】歐股收市上升，德股升0.9%，法股升0.4%，英股升0.2%，泛歐STOXX 600指數升0.34%

【23：41】美股科技板塊轉跌，芯片類股普遍下跌，拼多多仍漲逾5%

納指轉跌，成分股莫德納跌4.5%表現最差，芯片股英特爾跌逾3.1%、美光科技跌約3.0%、AMD跌2.3%、恩智浦跌逾1.9%、英偉達和邁威爾科技跌逾1.8%、高通也跌1.3%，Netflix跌2.8%，德康醫療跌2.4%，奧多比（ADBE）和再生元製藥跌2.1%，Meta跌1.8%；拼多多仍然維持超過5.2%漲幅。費城半導體指數跌逾1.2%，個股Azenta跌超5.2%，SLAB跌逾3.5%，納微半導體跌逾3.3%。

【23：39】美國10年期債息升穿4厘，暫漲4.5個基點，報4.06厘。

【23：39】美股高開低走，納指率先轉跌，道指漲幅收窄至0.4%，標指漲幅收窄至0.3%，此前三大股指均漲逾2%。

【23：29】歐洲天然氣期貨價格下跌16％，至107.30歐元/兆瓦時。

【22：35】國際油價下滑，布蘭特期油跌3%，失守89.07美元。紐約期油跌幅擴大至4%，報82.17美元。

【21：57】道指急升超過500點、納指升2%。

【21：30】道指開市升593點、納指升2.6%

【21：10】美股踏入業績期，美股期貨持續反彈，市場對業績預期樂觀，道指期貨升逾630點，納指期貨升2.6%。市場預期，股市大幅反彈，或觸發手頭現金多的基金入市買貨，以免跑輸大市。

【20：45】【美國經濟】美銀CEO：美消費力仍強勁 儲局調控減速仍難

【20：29】【CEO調查】畢馬威：近6成CEO預計經濟衰退將是溫和及短暫 46%考慮在未來半年裁員

【20：29】【美股焦點】強生第三季業績勝預期 每股盈利跌1.9%

【20：27】【德國危機】德國ZEW經濟景氣指數-59.2 投資信心仍處歷史低

【19：52】【美股業績】高盛第三季業績超預期 純利跌43%至30.69億美元

【18：08】道指期貨升296點，納指期貨升177點或1.6%

【17：35】【英鎊危機】英倫銀行否認再延遲量化緊縮

【16：39】【內房危機】富瑞：中國人口結構預視樓市或陷日本泡沫風險 「日本較中國先行20年」

【16：13】【大行看法】景順：三原因儲局短期不準備轉變立場 通脹預期指標是關鍵

【15：54】【美元定存】渣打罕有勁加1年美元定存息 追趕4厘息陣營

【13：07】【大行報告】中金料美國最終加息至近5厘 第4季大手加息成壓抑通脹「最後努力」

【12：31】【英鎊危機】英倫銀行據報再延遲量化緊縮 英鎊兌港元再逼8.95算

【12：10】道指期貨升384點，報30614點；標指期貨升56點，報3745點；納指期貨升189點或1.7%，報11300點。

【12：06】【投行重組】瑞信部署賣產 投行傳獲中東主權基金洽購、惟主管傳將離職 美國資產管理業務成出售目標（第二版）

【10：30】【MSFT】微軟據報裁減員工數目不足千人 涉及Xbox、戰略任務等多個部門

【09：47】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：全球將現十年滯脹式債務危機 要抵禦風險應配置這5大資產類別

【09：22】【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹 籲提防大宗商品及高負債公司

【08：23】【歐洲經濟】歐洲央行納格爾︰須繼續撤回寬鬆貨幣政策 不應過早停止加息

【08：11】【芯片大戰】9月份芯片交付期縮短 供應緊張情況正緩解

【06：39】【日圓滙價】日圓迫近150憂日本干預 兌港元低見5.2655 周五公布CPI最關鍵

==以下10月17日（周一）股市==

英國財政政策昨日出現大逆轉，新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表明將撤銷大部分9月下旬迷你預算案公布的稅收措施，刺激英鎊滙價上升，兌美元一度升穿1.14水平，兌港元亦直撲9算 ；美滙指數跌穿113。

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歐股收市漲1.83%，美股反覆造好，道指最多曾升677點；截至本港今晨4時（即收市），道指升550點，報30185點；標指升94點，報3677點；納指升354點或3.43%，報10675點。美滙指數最新報112.103。

英國新任財相侯俊偉公布撤銷大部分減稅措施，刺激英鎊一度回升2.4% ； 英債息急跌，10年國債息率跌至3.9厘附近，美國10年債息亦一度跌穿4厘。

另外，外電消息稱，瑞士信貸（Credit Suisse）尋求中東主權基金注資。瑞信計劃透過增加股本及發行證券集資，阿布扎比與沙地阿拉伯的主權基金，均考慮參與瑞信本次集團行動。卡塔爾主權基金目前已經成為瑞信主要股東。有分析員估計，瑞信集資額高達90億瑞士法郎（702億港元）。消息人士稱，瑞信已經啟動出售美國資產管理業務的流程，估計將吸引私募基金公司興趣。

美國10月紐約州製造業調查指數為負9.1，較預期負4.3低，前值為負1.5。

本周焦點預期將由經濟數據轉移至美股季績期身上，其中包括特斯拉（美：TSLA）等多隻重磅股將公布季度業績。

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焦點新聞︰

【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容、能源補貼或明年春天到期 卓慧思重申不下台（不斷更新）

【外圍一周前瞻】美股步入季績高峰期 美銀高盛Tesla齊放榜（附數據表）

即市走勢︰

【00：59】市場消息：空中巴士將推出新款A220機型主攻美國商務機市場。最小的ACJ機型可能更能適應美國市場的需求。

【00：48】美國兩大信用卡發行商Visa與Mastercard因限制借記卡滙款路綫，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）調查。兩家公司股價自高位回落。

【00：39】Verizon（美：VZ）漲超2%，此前宣佈與沃爾瑪（美：WMT）合作推出新寬頻服務。

【00：30】美股激光雷達概念股造好，維視圖象（美：MVIS）漲超10%，Luminar（美：LAZR）漲超6%，Velodyne（美：VLDR）漲超5%。

【23：50】美滙指數跌至112.00，即市跌幅超過1.1%。美元兌瑞郎下跌1.0%，報0.9954。

【23：45】歐股收市上升，德股升1.7%；法股升1.8%；英股升0.9%；泛歐STOXX 600指數升1.8%

【22：43】瑞士信貸（美：CS）股價上漲8.7%，此前沙特和阿布扎比表達對投資瑞士信貸的興趣，可能通過主權財富基金進行投資。

【22：33】英鎊兌美元漲2%至1.1395，創下10月5日來新高。

【22：15】納斯達克中國金龍指數漲5%，聲網（美：API）漲13%，嗶哩嗶哩（美：BILI）、愛奇藝（美：IQ）漲10%，拼多多（美：PDD）、Boss直聘（美：BZ）漲逾8%

【22：15】美股新能源車股上揚，Lucid Group漲逾6%，特斯拉、蔚來汽車、Rivian漲逾5%。

【22：15】【美股焦點】梅鐸擬重新合併新聞集團、霍士 股價各自走、分析員直言「挖頭」

【21：38】美股三大指數升幅擴至逾2%，道指升618點、標指升91點、納指升314點或3.05%。

【21：35】【美股業績】美國銀行上季業績勝預期 純利按年跌9.4% 股價早段升5%

【21：34】Archaea Energy（美：LFG）股價急漲52%，英國石油將斥資近41億美元收購可再生天然氣生產商Archaea Energy。

【21：30】美股三大指數高開，道指升476點，納指升2.5%。

【18：55】美滙指數失守113水平，美股期貨向好，道指期貨升305點，納指期貨升1.4%。

【18：50】【英鎊危機】侯俊偉將撤銷大部分減稅措施 能源價格補貼或只持續至明年4月 英國10年債息跌穿4厘

【11：47】道指期貨升115點，報29823點；標指期貨升14點，報3611點；納指期貨升38點或0.4%，報10782點。

【11：47】【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

【11：02】【投行重組】高盛據報將投資銀行及交易業務合併成一個新部門 預期數天內公布

【07：55】【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性 但現時預測仍言之尚早

【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

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責任編輯︰梁浩碩

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