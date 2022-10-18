【美股收市】英鎊抽高　美滙下試112　道指漲550點　納指升3.4%

英國財政政策昨日出現大逆轉，新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表明將撤銷大部分9月下旬迷你預算案公布的稅收措施，刺激英鎊滙價上升，兌美元一度升穿1.14水平，兌港元亦直撲9算 ；美滙指數跌穿113。

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歐股收市漲1.83%，美股反覆造好，道指最多曾升677點；截至本港今晨4時（即收市），道指升550點，報30185點；標指升94點，報3677點；納指升354點或3.43%，報10675點。美滙指數最新報112.103。

英國新任財相侯俊偉公布撤銷大部分減稅措施，刺激英鎊一度回升2.4% ； 英債息急跌，10年國債息率跌至3.9厘附近，美國10年債息亦一度跌穿4厘。

另外，外電消息稱，瑞士信貸（Credit Suisse）尋求中東主權基金注資。瑞信計劃透過增加股本及發行證券集資，阿布扎比與沙地阿拉伯的主權基金，均考慮參與瑞信本次集團行動。卡塔爾主權基金目前已經成為瑞信主要股東。有分析員估計，瑞信集資額高達90億瑞士法郎（702億港元）。消息人士稱，瑞信已經啟動出售美國資產管理業務的流程，估計將吸引私募基金公司興趣。

美國10月紐約州製造業調查指數為負9.1，較預期負4.3低，前值為負1.5。

本周焦點預期將由經濟數據轉移至美股季績期身上，其中包括特斯拉（美：TSLA）等多隻重磅股將公布季度業績。

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焦點新聞︰

【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容、能源補貼或明年春天到期 卓慧思重申不下台（不斷更新）

【外圍一周前瞻】美股步入季績高峰期 美銀高盛Tesla齊放榜（附數據表）

即市走勢︰

【00：59】市場消息：空中巴士將推出新款A220機型主攻美國商務機市場。最小的ACJ機型可能更能適應美國市場的需求。

【00：48】美國兩大信用卡發行商Visa與Mastercard因限制借記卡滙款路綫，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）調查。兩家公司股價自高位回落。

【00：39】Verizon（美：VZ）漲超2%，此前宣佈與沃爾瑪（美：WMT）合作推出新寬頻服務。

【00：30】美股激光雷達概念股造好，維視圖象（美：MVIS）漲超10%，Luminar（美：LAZR）漲超6%，Velodyne（美：VLDR）漲超5%。

【23：50】美滙指數跌至112.00，即市跌幅超過1.1%。美元兌瑞郎下跌1.0%，報0.9954。

【23：45】歐股收市上升，德股升1.7%；法股升1.8%；英股升0.9%；泛歐STOXX 600指數升1.8%

【22：43】瑞士信貸（美：CS）股價上漲8.7%，此前沙特和阿布扎比表達對投資瑞士信貸的興趣，可能通過主權財富基金進行投資。

【22：33】英鎊兌美元漲2%至1.1395，創下10月5日來新高。

【22：15】納斯達克中國金龍指數漲5%，聲網（美：API）漲13%，嗶哩嗶哩（美：BILI）、愛奇藝（美：IQ）漲10%，拼多多（美：PDD）、Boss直聘（美：BZ）漲逾8%

【22：15】美股新能源車股上揚，Lucid Group漲逾6%，特斯拉、蔚來汽車、Rivian漲逾5%。

【22：15】【美股焦點】梅鐸擬重新合併新聞集團、霍士 股價各自走、分析員直言「挖頭」

【21：38】美股三大指數升幅擴至逾2%，道指升618點、標指升91點、納指升314點或3.05%。

【21：35】【美股業績】美國銀行上季業績勝預期 純利按年跌9.4% 股價早段升5%

【21：34】Archaea Energy（美：LFG）股價急漲52%，英國石油將斥資近41億美元收購可再生天然氣生產商Archaea Energy。

【21：30】美股三大指數高開，道指升476點，納指升2.5%。

【18：55】美滙指數失守113水平，美股期貨向好，道指期貨升305點，納指期貨升1.4%。

【18：50】【英鎊危機】侯俊偉將撤銷大部分減稅措施 能源價格補貼或只持續至明年4月 英國10年債息跌穿4厘

【11：47】道指期貨升115點，報29823點；標指期貨升14點，報3611點；納指期貨升38點或0.4%，報10782點。

【11：47】【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

【11：02】【投行重組】高盛據報將投資銀行及交易業務合併成一個新部門 預期數天內公布

【07：55】【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性 但現時預測仍言之尚早

【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

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責任編輯︰梁浩碩

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