【美股市況】高盛業績勝預期　道指最多升652點、納指曾升近3%　（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股踏入業績期，隨著多隻大型金融股交出理想季績，市場對企業業績預期變得樂觀，道指最多升652點、納指曾升近3%

市場預期，股市大幅反彈，或觸發手頭現金多的基金入市買貨，以免跑輸大市。

高盛（美︰GS）高盛第三季業績超預期，NETFLIX（美︰NTFX）、聯合航空（美︰UAL）等將於收市後業績。

美國今日將公布9月產能利用率、9月工業及製造業生產指數。

美國10月NAHB房產市場指數為38，遠低於預期的43，該指數已連跌10個月，僅較疫情高峰期，2020年4月及5月為高。

烏克蘭地緣危機升溫，烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯再次發動空襲，呼籲國際盟友助其加強防空系統。

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即市走勢︰

【21：57】道指急升超過500點、納指升2%。

【21：30】道指開市升593點、納指升2.6%

【21：10】美股踏入業績期，美股期貨持續反彈，市場對業績預期樂觀，道指期貨升逾630點，納指期貨升2.6%。市場預期，股市大幅反彈，或觸發手頭現金多的基金入市買貨，以免跑輸大市。

【20：45】【美國經濟】美銀CEO：美消費力仍強勁 儲局調控減速仍難

【20：29】【CEO調查】畢馬威：近6成CEO預計經濟衰退將是溫和及短暫 46%考慮在未來半年裁員

【20：29】【美股焦點】強生第三季業績勝預期 每股盈利跌1.9%

【20：27】【德國危機】德國ZEW經濟景氣指數-59.2 投資信心仍處歷史低

【19：52】【美股業績】高盛第三季業績超預期 純利跌43%至30.69億美元

【18：08】道指期貨升296點，納指期貨升177點或1.6%

【17：35】【英鎊危機】英倫銀行否認再延遲量化緊縮

【16：39】【內房危機】富瑞：中國人口結構預視樓市或陷日本泡沫風險 「日本較中國先行20年」

【16：13】【大行看法】景順：三原因儲局短期不準備轉變立場 通脹預期指標是關鍵

【15：54】【美元定存】渣打罕有勁加1年美元定存息 追趕4厘息陣營

【13：07】【大行報告】中金料美國最終加息至近5厘 第4季大手加息成壓抑通脹「最後努力」

【12：31】【英鎊危機】英倫銀行據報再延遲量化緊縮 英鎊兌港元再逼8.95算

【12：10】道指期貨升384點，報30614點；標指期貨升56點，報3745點；納指期貨升189點或1.7%，報11300點。

【12：06】【投行重組】瑞信部署賣產 投行傳獲中東主權基金洽購、惟主管傳將離職 美國資產管理業務成出售目標（第二版）

【10：30】【MSFT】微軟據報裁減員工數目不足千人 涉及Xbox、戰略任務等多個部門

【09：47】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：全球將現十年滯脹式債務危機 要抵禦風險應配置這5大資產類別

【09：22】【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹 籲提防大宗商品及高負債公司

【08：23】【歐洲經濟】歐洲央行納格爾︰須繼續撤回寬鬆貨幣政策 不應過早停止加息

【08：11】【芯片大戰】9月份芯片交付期縮短 供應緊張情況正緩解

【06：39】【日圓滙價】日圓迫近150憂日本干預 兌港元低見5.2655 周五公布CPI最關鍵

==以下10月17日（周一）股市==

英國財政政策昨日出現大逆轉，新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表明將撤銷大部分9月下旬迷你預算案公布的稅收措施，刺激英鎊滙價上升，兌美元一度升穿1.14水平，兌港元亦直撲9算 ；美滙指數跌穿113。

即睇美股收市：

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歐股收市漲1.83%，美股反覆造好，道指最多曾升677點；截至本港今晨4時（即收市），道指升550點，報30185點；標指升94點，報3677點；納指升354點或3.43%，報10675點。美滙指數最新報112.103。

英國新任財相侯俊偉公布撤銷大部分減稅措施，刺激英鎊一度回升2.4% ； 英債息急跌，10年國債息率跌至3.9厘附近，美國10年債息亦一度跌穿4厘。

另外，外電消息稱，瑞士信貸（Credit Suisse）尋求中東主權基金注資。瑞信計劃透過增加股本及發行證券集資，阿布扎比與沙地阿拉伯的主權基金，均考慮參與瑞信本次集團行動。卡塔爾主權基金目前已經成為瑞信主要股東。有分析員估計，瑞信集資額高達90億瑞士法郎（702億港元）。消息人士稱，瑞信已經啟動出售美國資產管理業務的流程，估計將吸引私募基金公司興趣。

美國10月紐約州製造業調查指數為負9.1，較預期負4.3低，前值為負1.5。

本周焦點預期將由經濟數據轉移至美股季績期身上，其中包括特斯拉（美：TSLA）等多隻重磅股將公布季度業績。

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焦點新聞︰

【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容、能源補貼或明年春天到期 卓慧思重申不下台（不斷更新）

【外圍一周前瞻】美股步入季績高峰期 美銀高盛Tesla齊放榜（附數據表）

即市走勢︰

【00：59】市場消息：空中巴士將推出新款A220機型主攻美國商務機市場。最小的ACJ機型可能更能適應美國市場的需求。

【00：48】美國兩大信用卡發行商Visa與Mastercard因限制借記卡滙款路綫，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）調查。兩家公司股價自高位回落。

【00：39】Verizon（美：VZ）漲超2%，此前宣佈與沃爾瑪（美：WMT）合作推出新寬頻服務。

【00：30】美股激光雷達概念股造好，維視圖象（美：MVIS）漲超10%，Luminar（美：LAZR）漲超6%，Velodyne（美：VLDR）漲超5%。

【23：50】美滙指數跌至112.00，即市跌幅超過1.1%。美元兌瑞郎下跌1.0%，報0.9954。

【23：45】歐股收市上升，德股升1.7%；法股升1.8%；英股升0.9%；泛歐STOXX 600指數升1.8%

【22：43】瑞士信貸（美：CS）股價上漲8.7%，此前沙特和阿布扎比表達對投資瑞士信貸的興趣，可能通過主權財富基金進行投資。

【22：33】英鎊兌美元漲2%至1.1395，創下10月5日來新高。

【22：15】納斯達克中國金龍指數漲5%，聲網（美：API）漲13%，嗶哩嗶哩（美：BILI）、愛奇藝（美：IQ）漲10%，拼多多（美：PDD）、Boss直聘（美：BZ）漲逾8%

【22：15】美股新能源車股上揚，Lucid Group漲逾6%，特斯拉、蔚來汽車、Rivian漲逾5%。

【22：15】【美股焦點】梅鐸擬重新合併新聞集團、霍士 股價各自走、分析員直言「挖頭」

【21：38】美股三大指數升幅擴至逾2%，道指升618點、標指升91點、納指升314點或3.05%。

【21：35】【美股業績】美國銀行上季業績勝預期 純利按年跌9.4% 股價早段升5%

【21：34】Archaea Energy（美：LFG）股價急漲52%，英國石油將斥資近41億美元收購可再生天然氣生產商Archaea Energy。

【21：30】美股三大指數高開，道指升476點，納指升2.5%。

【18：55】美滙指數失守113水平，美股期貨向好，道指期貨升305點，納指期貨升1.4%。

【18：50】【英鎊危機】侯俊偉將撤銷大部分減稅措施 能源價格補貼或只持續至明年4月 英國10年債息跌穿4厘

【11：47】道指期貨升115點，報29823點；標指期貨升14點，報3611點；納指期貨升38點或0.4%，報10782點。

【11：47】【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

【11：02】【投行重組】高盛據報將投資銀行及交易業務合併成一個新部門 預期數天內公布

【07：55】【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性 但現時預測仍言之尚早

【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

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責任編輯︰梁浩碩

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