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【美股市況】道指曾升逾670點重上三萬、納指升超過3% 美債息回落　英鎊兌港元撲9算（不斷更新）

股市 00:09 2022/10/18

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美股動態不斷更新

英國新任財相侯俊偉公布撤銷大部分減稅措施，刺激英鎊回升2.2%，英鎊兌美元突破1.14水平，兌港元迫近9算，英債息急跌，10年國債息率跌至3.9厘附近，美國10年債息亦跌穿4厘，美滙指數跌近1%，報112.2

美股三大指數齊齊高開，道指升476點，納指升2.5%，開市後升幅不斷擴大，道指曾升逾670點，重上三萬點以上；納指升逾3%。

美國10月紐約州製造業調查指數為負9.1，較預期負4.3低，前值為負1.5。

本周焦點預期將由經濟數據轉移至美股季績期身上，其中包括特斯拉（美：TSLA）等多隻重磅股將公布季度業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容、能源補貼或明年春天到期　卓慧思重申不下台（不斷更新）

【外圍一周前瞻】美股步入季績高峰期　美銀高盛Tesla齊放榜（附數據表）

即市走勢︰

【00：39】Verizon(美：VZ)漲超2%，此前宣佈與沃爾瑪(美：WMT)合作推出新寬頻服務。

【00：30】美股激光雷達概念股造好，維視圖象(美：MVIS)漲超10%，Luminar(美：LAZR)漲超6%，Velodyne(美：VLDR)漲超5%。

【23：50】美滙指數跌至112.00，即市跌幅超過1.1%。美元兌瑞郎下跌1.0%，報0.9954。

【22：43】瑞士信貸（美：CS）股價上漲8.7%，此前沙特和阿布扎比表達對投資瑞士信貸的興趣，可能通過主權財富基金進行投資。

【22：33】英鎊兌美元漲2%至1.1395，創下10月5日來新高。

【22：15】納斯達克中國金龍指數漲5%，聲網(美：API)漲13%，嗶哩嗶哩(美：BILI)、愛奇藝(美：IQ)漲10%，拼多多(美：PDD)、Boss直聘(美：BZ)漲逾8%

【22：15】美股新能源車股上揚，Lucid Group漲逾6%，特斯拉、蔚來汽車、Rivian漲逾5%。

【22：15】【美股焦點】梅鐸擬重新合併新聞集團、霍士　股價各自走、分析員直言「挖頭」

【21：38】美股三大指數升幅擴至逾2%，道指升618點、標指升91點、納指升314點或3.05%。

【21：35】【美股業績】美國銀行上季業績勝預期　純利按年跌9.4%　股價早段升5%

【21：30】美股三大指數高開，道指升476點，納指升2.5%。

【18：55】美滙指數失守113水平，美股期貨向好，道指期貨升305點，納指期貨升1.4%。

【18：50】【英鎊危機】侯俊偉將撤銷大部分減稅措施　能源價格補貼或只持續至明年4月　英國10年債息跌穿4厘

【11：47】道指期貨升115點，報29823點；標指期貨升14點，報3611點；納指期貨升38點或0.4%，報10782點。

【11：47】【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

【11：02】【投行重組】高盛據報將投資銀行及交易業務合併成一個新部門　預期數天內公布

【07：55】【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性　但現時預測仍言之尚早

【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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