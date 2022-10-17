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環保少女稱做氣候分子無收入 否認有秘密資產

環球社會熱點 13:05 2022/10/17

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瑞典環保少女通貝里因罷課抗議氣候變化聞名，一度被《時代》雜誌成為年度風雲人物。通貝里接受訪問時透露，她並未通過推動環保賺取收入。通貝里表示會將獲得收益捐給慈善機構，唯一收入來源是入讀大學的助學金，亦否認自己有秘密資產。

歐盟2035年起禁絕燃油新車 德國同意妥協 【下一頁】

年僅19歲的通貝里（Greta Thunberg）接受《泰晤士報》（The Times）採訪時表示，從事推廣保護氣候不會令她獲利。通貝里表示，她會將獲得收益捐給慈善機構，希望相關款項能夠協助她關注的項目開始發展。例如她會捐錢給野化及自然保護機構，或難民等。

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通貝里期間亦被問及，現時是否有賺錢。她回應透露，將在本月稍後時間出版書籍《The Climate Book》，內容關於世界各地專家應對氣候危機的建議。而通貝里會將書本由英文翻譯成瑞典文，屆時她將會獲得一定報酬，她同時強調，相關報酬並非出於推廣，而是她的勞動所獲。

英歌手Ed Sheeran擬種樹消碳足跡 反被轟不減反增 【下一頁】

雖然通貝里已廣為人知，但她亦不認為自己具有很大影響力。她透露自己很少坐的士，亦會自行預定火車及住宿地點，經常自備食物，可以每日都只吃普通麵包。通貝里透露，她唯一獲得的收入是她作為大學生得到的助學金。

對於外界有指她秘密擁有100萬美元（約780萬港元）資產，通貝里回應指自己曾贏得一個價值100萬歐元（約764萬港元）的獎項。她同時指，自己亦曾贏得很多個更大價值的獎項，但已將所有錢捐出。

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責任編輯：李俊儀

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