業主不理撤辣傳聞　SSD期滿即蝕賣散貨　南昌站匯璽一房戶820萬沽

雖然市場憧憬新一份《施政報告》或會撤辣，令樓價回穩，但南昌站匯璽有業主急不及待放盤，更不惜蝕賣單位，終致該屋苑再錄蝕讓買賣。

美聯物業黃永財表示，匯璽7座中高層K室，實用面積380平方呎，一房連開放式廚房間隔，早前以820萬元蝕讓離場，實用呎價約21,579萬元。

資料顯示，原業主於2019年10月以827.3萬元購入上址，持貨3年，現帳面蝕7.3萬元離場。黃永財透露，由於匯璽交通配套完善，而且減價筍盤增，所以吸引區內客趁新一份《施政報告》公布前承接。

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