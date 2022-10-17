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【國泰293】國泰航空11、12月共額外加開1900航班　增加近14萬機位往返日本　9月載客量揚逾1倍

股市 12:23 2022/10/17

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【國泰293】國泰航空11、12月共額外加開1900班航班　增加近14萬機位往返日本　9月載客量揚逾1倍

政府上月底起實施0+3，國泰航空 （00293） 表示，9月載客量為26.58萬人次，按年增加 101.7%，但相比疫情前9月的水平下跌89%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，除之前已安排開放預訂的航班外，將於11月及12月分別額外加開接近 700班航班及1,200班航班，期內合共為乘客額外提供超過50萬個機位。

國泰：11、12月分別額外加開146班及234班往返日本航班

港人愛遊日本，林紹波稱，10月份分別增加往返東京（成田）及大阪班次至86班及106班，亦將於11月及12月份分別再額外加開 146班及234班往返日本的 航班，為到日本旅遊的乘客於未來兩個月，增加合共接近14萬個機位，往來大阪、東京（成田及將於11月復辦的羽田）及將於12月恢復航班的札幌。

此外，國泰在11月及12月大幅增加往來倫敦希斯路的航班，涉增加3.15萬個機位，並會在12月初恢復往返香港及倫敦希斯路的頭等客艙服務。

9月客運運載率增26.7個百分點 料傳統貨運旺季高峰期需求正面

客運數據方面，9月客運運載率按年增加26.7個百分點至 72.5%，今年首9個月，載客人次按年增加 124.7%，運力上升 6.7%，而收入乘客千米數則上升 130.6%。

此外，國泰9月運載10.4萬公噸貨物，按年少20.6%，較2019年 9月減少 39.7%。月內的貨物收入噸千米數按年減少 28.3%，運載率下跌 13.3 個百分點至 66.4%。

林紹波解釋，內地的需求於國慶假期期間有所放緩，但預計於本月下旬將再度回升，對傳統貨運旺季高峰期的穩健需求依然正面，即使未及去年的水平，但預計仍將較歷年的平均水平為佳。

【開市追揸沽】樓市減辣有冇望 海油、鋰股齊發盈喜可跟進？

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編輯：李哲毅

港股 國泰航空（00293）

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