上海財經大學香港研究生教學點2022年開學典禮 暨成立20周年慶典圓滿舉行

上海財經大學香港研究生教學點於上環Yo Place築夢空間隆重舉行2022年開學典禮暨成立20周年慶典。該教學點由上海財經大學和香港金融管理學院於2002年聯合開設，主要開展金融學、企業管理學兩個專業的碩士、博士學位課程，累積修讀學生人數已逾五百多人，畢業人數將近兩百人。

▲ 張奕敏院長主持

由於疫情影響，活動採用上海和香港兩地現場連線的方式進行。上海財經大學劉元春校長、姚玲珍副校長、研究生院李勁松副院長、金融學院朱小能副院長、商學院余典范院長助理等領導在上海出席活動。香港方面，除了香港金融管理學院王中英董事長、張小舒校監、張奕敏執行院長、沈雪明聯席院長等領導，出席嘉賓還包括中聯辦教科部徐凱副部長，港區全國人大代表、嶺南大學校董會主席姚祖輝先生，香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松老師，香港中國金融協會主席、上海浦發銀行香港分行張麗行長，法律援助服務局主席梁永祥教授，香港學術及職業資歷評審局周慶邦總幹事，香港立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬教授，香港專業進修學校校董會主席及校監劉佩瓊女士，前香港民政事務局局長徐英偉先生，上財香港校友會劉海生會長、香港聯合國教科文組織協會陳達文副會長、中國人民保險（香港）有限公司方方執行董事、灼見名家傳媒社長及行政總裁文灼非先生等。

香港金融管理學院王中英董事長致辭指出，今年是教學點成立20周年，這是為一國兩制偉大實踐作出特殊貢獻的實際行動，學院一定會不忘初心，牢記使命，把教學點的工作做好，為港澳台地區培養更多知大陸、懂香港、面向國際的專才精英，為祖國的發展、香港的繁榮穩定做出應有的貢獻。她還對今年入學的22名新同學表示熱烈歡迎，這些同學來自香港銀行、證券、會計、保險等各行各業，將在香港教學點攻讀博士研究生課程。

▲ 王中英董事長致辭

中聯辦教育科技部作為促進兩地教育交流與合作的領導部門，一直以來對上海財經大學香港研究生教學點的工作予以指導和支持。徐凱副部長致詞時表示，上海財經大學與香港金融管理學院合作成立香港研究生教學點已有20年，期間經歷了金融危機、社會運動和新冠疫情的影響，但從來初心不改，默默耕耘，為國家和香港培養了眾多優秀人才，為一國兩制偉大實踐添磚加瓦，非常難能可貴。香港與內地的教育交流有著廣闊的前景，希望兩地能夠繼續加強溝通、優勢互補，共同為中華民族偉大復興貢獻力量。

▲ 中聯辦徐凱副部長致辭

上海財經大學劉元春校長致詞時，回顧了兩校20年合作的發展歷程，對香港金融管理學院在港具體承辦教學點的工作表示充分肯定。他表示，上海財經大學始建於1917年，是中國歷史上第一所高等財經學府。上財在港設立研究生教學點，是國家教育部批准、香港教育局審核的兩地合作辦學項目，20年來一直穩步發展，成就斐然，為國家和香港培養了數以百計的博士學位高端人才，成為港澳台有志人士學術深造和了解國情的重要渠道，也是上財對外合作辦學的成功典範。劉校長對新一屆博士生成為上財一份子表示歡迎，他希望新生們踐行「厚德博學，經濟匡時」的上財校訓，充分利用兩地合作辦學的優勢，努力成為社會的棟樑與楷模。此外，金融學院朱小能副院長以及商學院余典范院長助理分別致詞，介紹了各學院基本情況，並表達了對新生的良好祝願。

▲ 上海財經大學劉元春校長致辭

上海財經大學香港校友會劉海生會長代表校友發言，熱忱歡迎各位學弟學妹的加入，希望大家互助互愛，繼續擴大校友會影響力，同時他也表示，將發揮校友會的力量，對學弟學妹的學業予以盡可能的幫助與支持。現任香港立法會（會計界）議員的黃俊碩同學，也是本屆入讀的博士新生，他在代表新生發言時表示，將在學術研究的道路上，用心學習、迎難而上、努力不懈、爭做棟樑。

▲ 上海財經大學香港校友會劉海生會長致辭

▲ 學生代表黃俊碩同學致辭

活動還邀請了香港中國金融協會主席、上海浦發銀行香港分行行長張麗女士，進行以《香港的國際化角色及其國際化人才的需求》為題的專題演講，並从博士研究角度的觀察思考，寄望同學們把握優勢，務實研究（僅為個人觀點，不代表任何官方意見）。之後，香港教學點的課程負責人詳細講解了相關課程須知及注意事項，讓同學們更好地規劃自己的博士生涯，以積極的姿態迎接學習，早日圓滿完成學業。

▲ 香港中國金融協會張麗主席

▲ 活動大合照

▲ 線上與會的領導及學生

(特約)