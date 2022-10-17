【消費調查】超過2成港人月花超過2000元買外賣　灣仔區消費金額冠全港

▲ 平均每月在外賣服務上花費超過2,000元的受訪者達23%。（資料圖片）

外賣平台戶戶送（Deliveroo）的最新調查發現，港人平均每月的外賣支出達1,334元，較3年前增加22%；當中灣仔區市民的消費金額屬全港最高，達1,844元。

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戶戶送是次調查委托Censuswide於9月進行，訪問1,000 名本地消費者，分析食物及生活百貨送遞服務的最新趨勢。結果發現，港人平均每月的外賣支出由2019年的1,095元增加22%至今年的1,334元。平均每月在外賣服務上花費超過2,000元的受訪者，比例亦由2019年的12%，上升至今年的23%。

灣仔市民外賣金額最高

外賣需求持續增加，而各地區居民的消費金額則有所不同，當中以灣仔區市民的外賣服務月均消費金額最高，達1,844元。其次為中西區（1,810元）和元朗區（1,678 元）。而且，港島區的消費者（22%）更尤其喜歡透過外賣服務，作為辛勤工作或工作表現出色的自我獎勵。

選用外賣服務的五大原因

原因 受訪者比例 1. 不願煮飯 36% 2. 對外賣平台提供的折扣和優惠感興趣 28% 3. 天氣因素不願外出 26% 4. 沒有時間準備飯菜 25% 5. 疫情下安全起見，避免到人流多的地方 25%

調查亦發現，外賣服務在中年消費者中愈來愈受歡迎。46至55歲的受訪者當中，83%表示過去一年更常使用外賣服務，高於平均水平的77%。此外，76%的中年消費者更表示，明年將維持或增加使用外賣服務的頻率。

哪個年齡層消費最多？

除了食物外賣，71%受訪者亦表示使用生活百貨送遞服務的次數按年增加，整體平均每月消費金額為1,595 元。同樣的是，46至55歲的受訪者使用生活百貨送遞服務的金額為最高，平均每月消費金額為1,931港元。相反，18至25歲的平均每月消費金額僅為1,078元。

整體最多人購買的類別為家庭必需品（52%），其次是飲料（50%）和鹹點零食（43%）。

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責任編輯：葉泳珊