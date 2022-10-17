【電郵功能】iOS/Android版Outlook新功能　支援「排程發送」電郵

▲ 同一功能也將於Android版Outlook推出，暫定日期為12月。（Microsoft）

桌面版及網頁版的電郵軟件Outlook，都具有「延遲發送」（Delay delivery）功能，允許用戶為特定電郵選擇發送的日期和時間。根據Microsoft 365 路線圖，iOS版Outlook將於10月獲得類似功能，該功能名為「Schedule and send（排程發送）」。

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據悉，當「排程發送」功能加入iOS版Outlook後，用戶就能為想要發送的電郵選擇特定的日期和時間。雖然微軟仍未解釋該功能的具體使用流程，但參考macOS 版Outlook的做法，用戶只需要從「發送選項」中拉下菜單，並選擇「安排和發送」，就能選擇該電郵何時送出。

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Android版Outlook 12月獲新功能

此外，同一功能也將於Android版Outlook推出，暫定日期為12月。

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責任編輯：陳卓賢