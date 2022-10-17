  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】鋰鹽產能大幅擴充 贛鋒鋰業優勢兌現

股樓投資 16:03 2022/10/17

分享：

分享：

贛鋒鋰業（01772）早前發布第三季業績預告，預計第三季歸母淨利潤介乎70.46至80.46億元（人民幣，下同），按年增長567.2%至661.9%，按季則增長89%至115.8%；預計扣非歸母淨利潤52.68至62.68億元，按年增長788.9%至957.7%，按季增長6.9%至27.1%。第三季利潤增長的原因包括鋰鹽量價齊升；公司鋰電池項目陸續投產、產能釋放；公司持有的Pilbara Minerals等股票價格上漲帶來非經常性收益。　

【同場加映】溫股知新：多重利淡夾擊 港股表現失色

興業國際證券指出，贛鋒鋰業穩居鋰鹽龍頭，鋰電池業務為第二增長綫線，看好其長期發展空間。上半年來自鋰電池收入佔比13.1%、毛利佔比3.3%。公司固態電池、鋰離子電池、消費類、TWS電池多點布局；2021年率先實現固態鋰電池產業化，首批搭載贛鋒固態電池的東風E70電動車完成交付。公司2022年底鋰離子電池、固態電池產能分別有望升至11GWh、2.3GWh。此外，另有江西新餘三期和重慶兩江規劃電池產能26GWh。

【延伸閱讀】第4季部署：星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行認為，贛鋒鋰業作為全球鋰鹽龍頭，打造「鋰資源+鋰鹽+電池生產及回收」產業鏈閉環。公司長期內權益礦佔比提升、鋰資源優勢逐步兌現，鋰鹽產能大幅擴充，龍頭地位穩固，維持公司「審慎增持」評級及目標價72.53港元，對應2022至2024年預測市盈率為7.2倍、6.5倍和6倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
贛鋒鋰業（01772） 市盈率 目標價 港股

上一篇文章

【國泰 293】國泰航空9月載客量倍升 未來兩個月將額外提供逾50萬個機位

下一篇文章

業主不理撤辣傳聞　SSD期滿即蝕賣散貨　南昌站匯璽一房戶820萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】天晉驚現時光倒流價　四房戶1630萬沽　重返2017年水平
【有相睇】天晉驚現時光倒流價　四房戶1630萬沽　重返2017年水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款