【券商點睇】鋰鹽產能大幅擴充 贛鋒鋰業優勢兌現

贛鋒鋰業（01772）早前發布第三季業績預告，預計第三季歸母淨利潤介乎70.46至80.46億元（人民幣，下同），按年增長567.2%至661.9%，按季則增長89%至115.8%；預計扣非歸母淨利潤52.68至62.68億元，按年增長788.9%至957.7%，按季增長6.9%至27.1%。第三季利潤增長的原因包括鋰鹽量價齊升；公司鋰電池項目陸續投產、產能釋放；公司持有的Pilbara Minerals等股票價格上漲帶來非經常性收益。

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興業國際證券指出，贛鋒鋰業穩居鋰鹽龍頭，鋰電池業務為第二增長綫線，看好其長期發展空間。上半年來自鋰電池收入佔比13.1%、毛利佔比3.3%。公司固態電池、鋰離子電池、消費類、TWS電池多點布局；2021年率先實現固態鋰電池產業化，首批搭載贛鋒固態電池的東風E70電動車完成交付。公司2022年底鋰離子電池、固態電池產能分別有望升至11GWh、2.3GWh。此外，另有江西新餘三期和重慶兩江規劃電池產能26GWh。

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該行認為，贛鋒鋰業作為全球鋰鹽龍頭，打造「鋰資源+鋰鹽+電池生產及回收」產業鏈閉環。公司長期內權益礦佔比提升、鋰資源優勢逐步兌現，鋰鹽產能大幅擴充，龍頭地位穩固，維持公司「審慎增持」評級及目標價72.53港元，對應2022至2024年預測市盈率為7.2倍、6.5倍和6倍。

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撰文：林衛