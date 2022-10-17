【大行點睇】二十大解讀 瑞銀預計明年次季政策支援加碼 今年GDP增長預測維持2.7%

中共總書記習近平在周日（16日）召開的「二十大」會議作出了重要報告，並定調未來幾年黨和國家的重要政策方向和指導思想。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，習近平的講話並無提及短期經濟政策或防疫政策的可能變化，相信現行防疫政策不會很快出現重大調整，基準預測假設2023年3月全國兩會之後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。

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她預計從明年第二季開始政策支援持續加碼，維持對2022年和2023年全年GDP增速預測為2.7%和4.6%，而未來十年中國潛在GDP增速可能在4至4.5%之間，2030年之後則進一步放緩。另外，報告對房地產政策的長期定調基本未變，繼續強調「房住不炒」。鑑於「二十大」會議更聚焦長期發展問題，瑞銀認為12月的中央經濟工作會議可能更多討論短期政策方針。同時，第三季經濟增長弱復甦、房地產行業下行壓力依然較大，這可能帶來更多政策放鬆，如同過去幾個月的情況。

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面對人口老齡化挑戰，報告要求建立生育支持政策體系、完善多層次多支柱的養老保險體系、發展養老事業和養老產業、建立長期護理保險制度等。報告還要求實施漸進式延遲法定退休年齡。2020年的人口普查資料顯示中國勞動年齡人口已經出現下降，一些專家認為總人口也已經或即將見頂。瑞銀此前估算，如果到2030年退休年齡平均推遲3歲，屆時勞動年齡人口可能會增加4,000萬人左右。

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撰文：林衛