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【疫市擴充】日烘焙店攻港37年　重本地需求取勝

商業 12:00 2022/10/17

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近年大量日本品牌來港開店，但日本烘焙店A-1 Bakery Group在30多年前已看好香港市場。其社長楊井元伸更親自領軍，計劃明年開設第100家A-1 Bakery。

快人一步，全因楊井元伸的遠見與膽識，更重視在地文化及客人需求。此外，簡化工序，引入創新，有效分配人力資源，以留住人才。

企業拓展市場有不少盤算，要在海外站穩腳就更難，A-1 Bakery Group的首間A-1 Bakery，37年前在沙田新城市廣場起步。為何楊井元伸選中了沙田這個新市鎮，而不是車水馬龍的中環？

A-1 Bakery Group社長楊井元伸表示，目標是明年A-1 Bakery品牌香港分店要達100家。（彭振濠攝）

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拓展海外 由沙田新城市開始

A1-Bakery於1948年在大阪開設首家分店，現時在日本有11家店及2家餐廳。楊井元伸於1978年大學畢業後就加入公司實習，在一次偶然經香港轉機返日時，觸發了在港開店的念頭，數算已是40年前的事，他說：「當時到新加坡工作，經香港轉機返大阪，讓我看到香港的發展潛力。」一次轉機造就了新商機。

楊井元伸於夏威夷太平洋大學畢業，但仍由低做起，學習烘焙製作及銷售的每個流程，後來擔起了為公司拓展海外市場的任務。不過A-1 Bakery首次跑到海外並非開分店，而是到台灣擔任顧問工作，為當地烘焙店提供建議，在一次完成工作回日時，就看中了香港市場。他表示，當初有考慮過其他亞洲市場，但感到本港稅務制度及經濟情況理想，令該公司下定決心進軍香港市場。

當年沙田是政府主力發展的新市鎮，他說：「當時新界地區雖然剛發展，但我看好沙田的人口增長及前景。」首間分店就選址沙田新城市廣場，今天回看，證明當日做對了決定，亦引證了其前瞻性。直至現在，香港A-1 Bakery在他領導下仍敢於嘗試，就如近年開設的天然工房品牌，以售賣香港本地口味為主，提供菠蘿包及蛋撻等產品，更選址屋邨等地開店，他認為這是值得開拓的市場。

顧客利用Bakery Scanner掃描產品後，可用自動付款機完成購物程序。（彭振濠攝）

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堅持用日食材 調整口味迎客

A-1 Bakery在港屹立多年，總有過人之處，在堅持用日本材料之餘，亦要了解本地人口味，楊井元伸舉例，如日本人喜歡甜包，但香港人則不太鍾情，要減低甜度，而鹹味麵包則是港人偏好，銷情更佳，所以在日本引進產品及製造方法時要否調整，也是一門學問。

食物本身就是一種文化，即使港人接受外來事物程度高，不過A-1 Bakery亦有過失算的經歷。楊井元伸舉例，最近推出的一款在日本受歡迎的粿麥提子合桃麵包，當初引入時並不受港人歡迎，隨後發現港人不喜歡麵包太硬，在本地研發團隊改良做法後，產品才大受歡迎。


投資新技術 讓員工工作更輕鬆
疫情下飲食行業風高浪急，不過A-1 Bakery Group社長楊井元伸坦言對公司影響不大，兩年間更逆市擴充，旗下5個品牌，由60間分店一下子擴充至現時86間，當中的人力資源是關鍵元素，要留住人才，有效分配人力資源，方法是簡化工序，引入創新。

自動化是減省人手的有效方案，楊井元伸稱，在12年前已為工場引入一批日本機器及新的製造麵包技術。若當初沒有投資，亦難以營運今天80多家店。他亦透露，會積極投入資源到新技術上，令員工在工作時可更輕鬆：「或會比別人走得更前，但投資是5年至10年的事情。」並認為這是大勢所趨。

混合港日團隊 管治質量兼顧

 日本品牌受港人歡迎，但回看37年前，日本食物文化未如今天般受歡迎。加上日本公司本身亦少有外闖經驗，當年決心在港創業，A-1 Bakery Group社長楊井元伸面對過不少挑戰，當中最大難題是食物原材料。

80年代的貿易及物流不似現時方便，亦較少日本飲食集團在港開店。楊井元伸說：「由日本直送食材到港是一大難題，當中包括麵粉。」最後尋找不同出入口商協助才能解決。他坦言，不同材料製作出來的食物味道、品質都有異，當中下了不少苦功。

A-1 Bakery Group引入配備人工智能拍攝的Bakery Scanner，目標是1年內在全港80間分店推出。

港人負責工廠管理 解溝通問題

直至現在，該公司仍沿用這個想法，用日本食材配合本地人才。管理方面，他表示現時將日本及香港兩地的優勢結合，在經營上交換情報，例如引入日本的刀、工具、機械等創新技術，而管理上則要具備國際視野，加上日本人的堅持、認真。

日式管治往往予人感到是一套獨特的文化，談到如何融合本港職場環境，幫助業務發展時，楊井元伸表示，公司創立之初，由管理層到工廠管治都由日本員工擔任，他坦言在語言有別的情況下，最初確有溝通問題，之後對此作出調整，公司研發部及技術指導工作由日本員工負責，工廠管理由香港員工出任，溝通問題解決。而日本員工角色轉為技術指導、工作監察，亦能保持公司的堅持與品質。

他打趣說：「壽司店廚師發辦可依賴日本人廚師一人擔任，但A-1 Bakery運作模式不同，管理工廠由香港員工出任效率反而更高，本地人亦更能掌握市場，日本員工則可專注於品質管理。」

作者：彭振濠

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