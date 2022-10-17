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【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

股市 11:47 2022/10/17

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【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

美國近日收緊到華半導體出口限制，並將晶片製造商長江存儲（YMTC）等31家中國列入「未經核實清單」，《日經》周一（17日）引述消息指，蘋果公司（Apple，美：AAPL）已暫停在旗下產品中使用長江存儲的儲存芯片的計劃。

多位消息人士稱，當美國政府本月初公佈對中國更嚴格的出口限制時，蘋果已經完成長達數月的有關iPhone使用長江存儲128層3D NAND快閃記憶體的認證程序。NAND快閃記憶體是從智能手機和個人電腦到伺服器的所有電子設備中的關鍵組件，長江存儲的 128 層芯片是至今為止中國芯片製造商最先進的芯片，但仍比三星電子和美光（Micron Technology，美：MU）等市場領導者落後一兩代。

此前，蘋果最初計劃最早在今年開始使用長江存儲芯片，因為長江存儲價格比其主要競爭對手的芯片便宜至少 20%。另外一位消息人士指，長江存儲獲政府補貼，因此價格確實可以超過競爭對手。

目前蘋果產品尚未使用長江存儲的芯片。報道引述消息人士指，雖然已經過驗證，但在新 iPhone 開始量產時，生產線尚未使用長江存儲產品。長江存儲芯片最初計劃僅用於在中國市場銷售的 iPhone，然而一位消息人士表示，蘋果正在考慮最終從長江存儲購買40% iPhone所需的NAND 快閃記憶體。

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編輯：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 美光科技（Micron Technology，美：MU）

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