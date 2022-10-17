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【人行MLF】人行結束縮量操作 10月續做5000億MLF

股樓投資 12:02 2022/10/17

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中國人民銀行周一（17日）發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，以滿足金融機構需求。中標利率方面，10月MLF利率連續第二個月保持不變。人行曾在8月出手調整中、短期政策利率，8月15日的MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率分別下降10個基點。

【同場加映】溫股知新：多重利淡夾擊 港股表現失色

由於本月有5,000億元MLF到期，人行本月通過等量續做進行了對沖。此前人行在8月和9月的MLF操作中分別縮量2,000億元。有分析指，當前經濟金融弱修復，穩增長、寬信用壓力仍然較大，故而保持流動性合理充裕仍是基本前提，貨幣政策尚不具備轉向條件，回顧歷年10月，無論是公開市場操作還是資金面表現，均一定程度顯示人行維穩意圖。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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撰文：林衛

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中期借貸便利 中國人民銀行 中國

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