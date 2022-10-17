傳過百黨友去信1922委員會 3國會議員公開籲英揆下台

英國首相卓慧思希望力保相位，但情況逐漸變得不樂觀。據傳已有超過100名保守黨國會議員去信1922委員會，連卓慧思的盟友亦警告她在首相府的日子恐怕已是倒數階段。已有3名國會議員公開表明，希望卓慧思下台。

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卓慧思（Liz Truss）上周撤換關浩霆（Kwasi Kwarteng），改任侯俊偉（Jeremy Hunt）為財相，希望扭轉早前迷你預算案推出時引發全球金融市場動盪的劣勢。但英國衛報報稱，有傳最多100名黨友已去信1922委員會（1922 Committee）主席布拉迪（Graham Brady），尋求發起不信任動議。

一批支持前財相辛偉誠（Rishi Sunak）的資深保守黨人將在周一（17日）舉行會議，預計商討如何逼宮卓慧思。首相府內部人士承認，卓慧思現時管治力十分脆弱，拉侯俊偉入閣爭取到部分時間，現時就看周一（17日）當地市場重開後的反應。

卓慧思預料周一傍晚將召集內閣官員至首相府，尋求政府內部支持，同時亦會在新財政措施出爐前約見反對派黨友，希望挽回劣勢。

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此外，3名保守黨國會議員公開呼籲卓慧思下台。前國會外交委員會主席布倫特（Crispin Blunt）率先「發難」，指卓慧思明顯需要下台，表明支持辛偉誠接替。布里登（Andrew Bridgen）及瓦里斯（Jamie Wallis）亦分別公開表明，要求卓慧思下台。

不過，政府內部人士亦指出，在沒有明確接任人選下迅速推翻卓慧思對保守黨而言無疑是一場豪賭。根據最新大選預測顯示，保守黨2024年將再現1997年時的崩潰式大敗，折損219席只取137席。工黨屆時將以411席，成為新任政府。

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責任編輯：吳漢培