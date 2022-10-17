  • 29°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Office漏洞】微軟Office 365發現嚴重漏洞　黑客可破解加密電郵內容

科技 13:00 2022/10/17

分享：

分享：

Office 365的訊息加密（OME）系統是採用ECB模式，但ECB模式卻會洩露訊息的結構。（Microsoft）

不少企業和個人用戶，都有使用微軟（Microsoft）的Office 365辦公室軟件，但網絡安全公司WithSecure在Office 365中發現一個無法修補的漏洞，是由加密電郵的電子密碼本（ECB）模式引起，可令黑客破解加密電郵的內容。

【網絡詐騙】騙徒趁印度啟用5G網絡　傳送網絡升級詐騙短訊

ECB模式洩露訊息結構

根據WithSecure的說法，Office 365的訊息加密（OME）系統是採用ECB模式，但ECB模式卻會洩露訊息的結構。當黑客獲得足夠多的電郵時，就能通過分析電郵當中位置和頻率的模式，再將這些內容與其他郵件互相匹配，從而推導出電郵的訊息內容。

因此，即使電郵是加密狀態，但當黑客取得電郵的檔案或備份，並存取用戶的電郵伺服器時，就可以使用這技術來避開加密技術，並獲得電郵內容的訊息。

【韓國斷網】南韓數據中心火災　Kakao等服務癱瘓或釀國安危機

WithSecure表示，早於今年1月已與微軟分享該漏洞的研究報告，但該問題至今尚未得到解決，而微軟亦承認這個問題，並通過其漏洞獎勵計劃向WithSecure付款。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】豐田汽車誤將存取金鑰上傳至GitHub　近30萬車主資料遭外洩
2022/10/12
【網絡安全】豐田汽車誤將存取金鑰上傳至GitHub　近30萬車主資料遭外洩
【侵權爭議】曾勝訴迫使OPPO退出德國市場　Nokia再於澳洲加控
2022/10/13
【侵權爭議】曾勝訴迫使OPPO退出德國市場　Nokia再於澳洲加控
【手機安全】Galaxy手機電池膨脹　三星：已著手調查
2022/10/14
【手機安全】Galaxy手機電池膨脹　三星：已著手調查
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單
2022/10/14
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單

你可能感興趣

【網絡安全】豐田汽車誤將存取金鑰上傳至GitHub　近30萬車主資料遭外洩
14:17 2022/10/12
【網絡安全】豐田汽車誤將存取金鑰上傳至GitHub　近30萬車主資料遭外洩
【侵權爭議】曾勝訴迫使OPPO退出德國市場　Nokia再於澳洲加控
14:05 2022/10/13
【侵權爭議】曾勝訴迫使OPPO退出德國市場　Nokia再於澳洲加控
【手機安全】Galaxy手機電池膨脹　三星：已著手調查
13:05 2022/10/14
【手機安全】Galaxy手機電池膨脹　三星：已著手調查
網絡保安 科技產品 Microsoft 黑客 軟件

下一篇文章

【韓國斷網】南韓數據中心火災　Kakao等服務癱瘓或釀國安危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【即服務商機】HPE轉型迎合企業雲端策略　「即服務」佔業務營業額6成
【即服務商機】HPE轉型迎合企業雲端策略　「即服務」佔業務營業額6成
【手機安全】Galaxy手機電池膨脹　三星：已著手調查
【手機安全】Galaxy手機電池膨脹　三星：已著手調查
【電子垃圾】全球電子垃圾增長迅速　53億部棄置手機未獲回收
【電子垃圾】全球電子垃圾增長迅速　53億部棄置手機未獲回收
【華為新品】華為中階手機nova 10系列今開售　最平$2,788可入手
【華為新品】華為中階手機nova 10系列今開售　最平$2,788可入手
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款