高盛料英國明年出現嚴重衰退 預測經濟萎縮1%

受俄烏戰爭等因素影響，外界普遍對明年經濟不感樂觀。投資銀行高盛分析指，英國明年或將出現較預期更嚴重的衰退，通脹亦將低於預期。高盛同時下調英國經濟展望，預測明年將萎縮1%，大於此前估計的0.4%。

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高盛（Goldman Sachs）周日（16日）修正分析，指英國明年或進入較此前預期更嚴重的衰退，經濟此前估計萎縮0.4%，將擴大至收縮1%。高盛表示，由於增長勢頭減弱、金融狀況明顯收緊，亦預料明年4月公司稅率將提高至25%，企業預料出現更嚴重的衰退，故進一步下調英國增長預測。

高盛、德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）及英國老牌銀行巴克萊（Barclays）表示，英國央行將在11月再度舉行會議，屆時更大機會加息0.75厘，低於此前估計推出迷你預算案即加息1厘。高盛分析師認為，英國最終利率將達至4.75%巔峰，略低於此前的預測的5%。

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四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）調查發現，英國公司利率上升，將令業界難以應付明年銷售下跌及經濟衰退。部分英國大型公司財務總監表示，現時借貸成本是自2010年以來最高，證明作出投資決定的難度大增。德勤調查同時發現，大部分財務總監料未來1年收入將會下跌，未來需優先削減成本及制定計劃控制現金流出。

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責任編輯：李俊儀