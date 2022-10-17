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【韓國斷網】南韓數據中心火災　Kakao等服務癱瘓或釀國安危機

科技 12:05 2022/10/17

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南韓板橋新都市一幢大廈內的數據中心日前發生火警，當地兩大通訊服務及互聯網公司多項服務一度中斷，受影響的包括南韓其中一個最受歡迎的社交通訊軟件Kakao以及大型網絡公司Naver，大多服務癱瘓超過一天。

南韓板橋新都市一幢大廈內的數據中心日前發生火警，當地兩大通訊服務及互聯網公司多項服務一度中斷，受影響的包括南韓其中一個最受歡迎的社交通訊軟件Kakao以及大型網絡公司Naver，大多服務癱瘓超過一天。韓國總統辦公室就表示，這類問題不僅嚴重影響民生活動，更攸關國家安全。

【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單

【網絡詐騙】騙徒趁印度啟用5G網絡　傳送網絡升級詐騙短訊

當局初步研判，位於首爾南方板橋新都市的SK數據中心15日發生的火災，起因於地下3樓的電力室，是電氣因素導致電力室的電池周圍起火。而Kakao及Naver服務受火災影響，其中Kakao災情尤其嚴重，旗下的Kakaotalk和多項主要服務因系統電源斷電大癱瘓。

韓聯社報道，韓國總統辦公室宣傳首席祕書金恩慧昨（16日）舉行記者會，同時透過書面資料轉述總統尹錫悅立場，強調這次Kakao、Naver等的網絡中斷，導致民眾不便及損失，政府已得知事態嚴重性。另外，數據通訊基礎建設攸關國家安全及國民生活，Kakaotalk長時間中斷服務，不止對國民造成嚴重不便及損失，也可能成為導致國安危機的致命問題。

她又強調，國際近期都相當關心網絡平台營運時的復原彈性，「這是企業的職責，也是與社會的承諾」，被認為意指Kakao與Naver雖是民間企業，但服務內容攸關國安民生，也應受政府管理及監督。

【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊

責任編輯：曾曉汶

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