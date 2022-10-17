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【Meta元宇宙】Horizon Worlds表現不及預期　每月活躍用戶僅20萬人

科技 11:00 2022/10/17

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元宇宙遊戲平台Horizon Worlds的每月活躍用戶僅20萬人，無法達到Meta的業績預期。（Meta）

Meta開拓元宇宙業務已有一年，上周更推出全新VR眼鏡Quest Pro，但元宇宙的發展步伐似乎不及預期。根據一份Meta內部文件顯示，旗下元宇宙遊戲平台Horizon Worlds的每月活躍用戶僅20萬人，無法達到該公司的業績預期。

【元宇宙】微軟進軍「工業元宇宙」　藉VR/AR監控工業系統

Horizon Worlds是一款免費的元宇宙遊戲平台，於去年底向美國及加拿大的18歲或以上人士發布。玩家可透過VR眼鏡，在該平台上閒逛、玩遊戲、認識其他人，並與朋友聊天。

每月活躍用戶目標   由50萬降至28萬

據悉，Meta原先的目標是在今年底，將Horizon Worlds的每月活躍用戶達到50萬人，但鑑於現時的每月活躍用戶只有20萬人，於是將該目標下調至28萬人。

【元宇宙】元宇宙平台Decentraland估值逾100億　活躍用戶卻只有38個

《華爾街日報》更指出，雖然Meta聲稱Horizon Worlds共有約1萬個獨立的虛擬場境，但僅9%虛擬場境有50位以上用戶遊覽過，而且大多數用戶都是使用該平台一個月後，就不再登入。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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