【Meta元宇宙】Horizon Worlds表現不及預期　每月活躍用戶僅20萬人

▲ 元宇宙遊戲平台Horizon Worlds的每月活躍用戶僅20萬人，無法達到Meta的業績預期。（Meta）

Meta開拓元宇宙業務已有一年，上周更推出全新VR眼鏡Quest Pro，但元宇宙的發展步伐似乎不及預期。根據一份Meta內部文件顯示，旗下元宇宙遊戲平台Horizon Worlds的每月活躍用戶僅20萬人，無法達到該公司的業績預期。

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Horizon Worlds是一款免費的元宇宙遊戲平台，於去年底向美國及加拿大的18歲或以上人士發布。玩家可透過VR眼鏡，在該平台上閒逛、玩遊戲、認識其他人，並與朋友聊天。

每月活躍用戶目標 由50萬降至28萬

據悉，Meta原先的目標是在今年底，將Horizon Worlds的每月活躍用戶達到50萬人，但鑑於現時的每月活躍用戶只有20萬人，於是將該目標下調至28萬人。

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《華爾街日報》更指出，雖然Meta聲稱Horizon Worlds共有約1萬個獨立的虛擬場境，但僅9%虛擬場境有50位以上用戶遊覽過，而且大多數用戶都是使用該平台一個月後，就不再登入。

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責任編輯：陳卓賢