【烏克蘭戰爭】澤連斯基指頓巴斯戰況激烈 俄軍續炸多城

烏克蘭軍隊發動反擊以來，持續進迫被俄羅斯佔領地區。烏克蘭總統澤連斯基表示，近日烏東頓巴斯地區戰況最為激烈，猶以一個戰略重地的情況最嚴峻。烏軍同時表示，俄軍持續轟炸烏克蘭多個城市。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（16日）表示，俄烏雙方周末在頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）展開激戰，主要戰場為頓巴斯地區（Donbas）兩大要點巴赫姆特（Bakhmut）及索萊達（Soledar）。

澤連斯基稱巴赫姆特的戰情相當困難，兩軍在當地猛烈交火。俄軍自6至7月分別佔領當地關鍵工業重鎮利西昌斯克（Lysychansk）及北頓涅茨克（Sievierodonetsk）後，巴赫姆特一直是其主要目標，暫時當地仍由烏軍控制。

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俄羅斯國防部同日表示，成功在頓涅茨克﹑赫爾松（Kherson）及尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地區防禦烏軍攻勢，阻止對方進一步推進。同時，國防部亦聲稱，俄軍繼續利用長程精準導彈轟炸烏克蘭的軍事及能源目標。

烏克蘭軍方亦指出，俄軍周日在哈爾科夫（Kharkiv）﹑頓涅茨克及赫爾松等地區發動轟炸，攻擊多個目標。俄軍委派的頓涅茨克官員同時亦有譴責鳥軍，轟炸當地市長辦公室。

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責任編輯：吳漢培