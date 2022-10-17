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【中共二十大】瑞銀汪濤：明年次季政策支持料加碼　維持今年GDP增長預測為2.7%

宏觀解讀 10:25 2022/10/17

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【中共二十大】瑞銀汪濤：明年次季政策支持料加碼　維持今年GDP增長預測為2.7%

中國共產黨第二十次全國代表大會於10月16日召開，國家主席習近平在大會上作重要報告，定調了未來幾年黨和國家的重要政策方向和指導思想。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計中國從明年第二季開始政策支持持續加碼，又維持對今、明年全年GDP增速預測為2.7%和4.6%。

汪濤認為現行防疫政策不會很快出現重大調整，其基準預測假設2023年3月全國兩會之後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。她預計未來十年中國潛在GDP增速可能在4至4.5%之間，2030年之後則進一步放緩。

她又提到，報告重申將 「毫不動搖」鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的「決定性作用」，更好發揮政府作用。關於繼續推進市場經濟改革和對外開放、支持民營部門發展的重申向市場表明黨的長期發展方針並沒有改變，或有助於穩定市場信心和預期。

不過，她指，下一屆政府在實際政策設計和執行中將如何平衡市場與政府、私營部門與國企的關係要在未來1至2年才可能變得清楚。

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編輯：姚卓然

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經濟 財政政策 宏觀分析 大行報告 人大政協兩會 防疫措施 汪濤 中國共產黨 瑞銀 GDP

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