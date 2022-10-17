▲ 【大行看法】富瑞：HIBOR加快追上美息恐令港元進一步受壓 暫未見資金大舉撤離

美國通脹持續高企，美國聯儲局11月及12月各加息0.75厘的機會率升溫。富瑞認為，美息快速上揚下，無可避免會令3個月港元拆息（HIBOR）升勢加快追上美元拆息（LIBOR），將會令人民幣及港元進一步受壓，但與2000/01周期不同，現時周期已近尾聲。

富瑞指，美國加息預期升溫，美國2年期國債孳息升至4.45厘，已接近2005年水平，HIBOR亦被迫跟隨上揚，導致本港銀行體系總結餘大幅回落，本港銀行存款利率亦上升，但暫時未見有資金大舉撤離或恐慌跡象出現。

HIBOR升勢或會像2000至2001年般快速上升

不過，隨政府外匯儲備及銀行總結餘不斷下跌，HIBOR升勢或會像2000至2001年般快速上升，而港元波動或意味本港貨幣政策已進入一個不太穩定的環境。當美息有少許變化，便會對港息構成不成比例的影響。

現時大部分港股都處於備受挑戰的環境，盈利及目標價不斷向下調，故維持看好恒生科指多於恒指，看好碼頭多於航運的策略，同時加入看好零售股多於發展商股。

自HIBOR於今年上升以來，部分港股跑輸大市，但這與貨幣政策收緊或內地監管風波關係不大，反而與美國制裁及經濟封鎖其業務有關。

另外，美國上周公布一系列措施限制芯片等先進半導體設備出口，富瑞指，雖然對恒生科指的直接影響有限，但不要忽略間接影響，因這意味中美科技戰將增加科技股的風險溢價。

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編輯：陳韻妍