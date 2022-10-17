【復星系】復星國際今停牌、待內幕信息公布　據報150億元人民幣售南鋼六成股權（第二版）

▲ 【復星系】復星國際今停牌、待內幕信息公布

近月接連出售資產的復星國際 （00656） 周一（17日）開市前宣布停牌，待內幕信息公布。綜合市場消息 ，復星集團擬與內地最大民營鋼鐵企業－沙鋼集團簽約，出售旗下持有的南京南鋼鋼鐵聯合有限公司60%股權，交易對價150億元人民幣。

南京南 鋼鋼鐵聯合為內地A股南京鋼鐵股份（滬：600282）的控股股東，南京鋼鐵周一也一同停牌，而公司此前連升5個交易日，包括上周五單日大升7%，收報3.08元人民幣，停牌前市值190億元人民幣。

復星國際其後回應稱，以上市公司公告為準。 南鋼股份方面表示，公司停牌核實中，以上市公司公告為準。

復星國際今年6月遭評級機構穆迪列入負面觀察名單，憂慮公司明年有大量債務到期，在市況欠理想下再融資風險較高。集團連月出售或減持多項資產，包括減持核心製藥、旅遊資產。

同屬復星系的復星醫藥 （02196） 周一全日升1.3%，報19.1元。至於復星旅文 （01992） 升2.2%，報7.38元。而復宏漢霖 （02696） 升1.6%，報12.64元。

（第二版內媒 報導 ）

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編輯：姚卓然