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【施政報告2022】李家超：2033年前開通東鐵線科學園╱白石角站　此前傳施政報告涉三條鐵路和三條高速公路

Hot Talk 11:52 2022/10/19

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【施政報告2022】李家超：2033年前開通東鐵線科學園╱白石角站

李家超正在宣讀《施政報告2022》，在提及「香港創新科技發展藍圖」時，他提及2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約100,000平方米的額外樓面面積，正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通。

李家超尚未提及其他交通基建部分，此前消息指，施政報告將提及發展三條鐵路和三條高速公路項目，以提振經濟。

消息人士透露，李家超將在施政報告中將重點介紹六個項目，分別是三條鐵路和三條高速公路項目，其中包括推進連接洪水橋和前海的港深西部鐵路的詳細規劃和線路設計，其跨境鐵路項目將是香港和深圳政府的合資企業，雙方各自承擔建設成本。

另一個重點項目是連接新界東部和西部的鐵路，料將連接元朗、葵涌和九龍塘，縮短新界兩端的交通時間。至於其他項目，據指指包括興建將軍澳鐵路延長線，沙田T4主幹道，北部高速公路及將軍澳-藍田隧道。而沙田T4主幹道將連接青沙公路和沙田路，為荃灣和馬鞍山提供更直接的連接，繞過沙田市區。

消息人士又指，此方案將會很快便提交上立法會審議。

其他施政報告人才、金融相關消息：

【施政報告2022】李家超：勞動人口過去2年流失14萬人　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施

【施政報告2022】成立香港投資管理公司　匯聚部分未來基金、新成立300億共同投資基金　主導投資策略產業

【理財要貼地】疫情下旅遊保點揀？最抵邊份？新冠保障最多係？

相關文章：

【0+3】李家超：非香港及內地人士入境人數增8成、放寬須「穩打穩紥」　周日入境創兩年高惟仍不足千人

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【金融體系】李家超：正爭取成立大灣區保險售後中心　為投保香港保單大灣區居民作全方位服務

編輯：姚卓然

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李家超 施政報告 前海 香港 經濟

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【施政報告2022】李家超：2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港拓展業務

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