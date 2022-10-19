【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）

▲ 【施政報告2022】李家超宣布6大鐵路公路基建

李家超正在宣讀《施政報告2022》，在提及「香港創新科技發展藍圖」時，他提及2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約100,000平方米的額外樓面面積，正規劃「東鐵線科學園╱白石角站」，目標是在2033年或之前開通。

李家超其後公布此前傳出的3條鐵路和3條高速公路項目，包括：

公路項目

「北都公路」 — 打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；

「沙田繞道」 — 開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；

「將軍澳─油塘隧道」 — 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；

鐵路項目

「港深西部鐵路」 — 連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；

「中鐵線」 — 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及

「將軍澳線南延線」 — 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套

時間表：2023年第4季整合主要運輸基建藍圖

李家超在宣讀報告未明確交代上述6個項目時間表，港府其後上載「指定項目指標」交代，會明年第一季完成策略性研究初步結果的公眾諮詢，第4季整合主要運輸基建發展藍圖。2023年下半年提出「交通運輸策略性研究」的初步建議，並在 2025年公布長遠「運輸策略藍圖」的最終定稿。

「港深西部鐵路」則於今年內完成首階段研究，2023 年第一季與深圳當局共同展開次階段研究。

古洞站2027年啟用 北部都會區、交椅洲人工島擬建鐵路

李家超表示，在上述項目外，繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設。北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工。我們亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園接入深圳新皇崗口岸的工作。其他地區的鐵路項目亦進展順利，東涌線延線、小蠔灣站和屯門南延線會在明年動工。

在原稱為「明日大嶼」的交椅洲人工島，李家超預告有全新鐵路和道路網絡將連接港島西、大嶼山及新界西北，以及第4條過海隧道。

他續指，會加快推展多個規劃中的道路基建項目，包括十一號幹線、青衣至大嶼山連接路、屯門繞道、獅子山隧道改善工程等。

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編輯：姚卓然